Pizzo, finanziamento regionale di 50mila euro perso per una domanda presentata in ritardo

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Sul finanziamento regionale perso a causa di una domanda presentata in ritardo, è scontro aperto tra Pasquale Marino e il sindaco di Pizzo Sergio Pititto. Il primo rivendica la tempistica della propria denuncia basandosi sull’ufficialità della graduatoria definitiva, il secondo replica precisando chi avesse materialmente in carico la pratica e accusa il probabile sfidante di riesumare un fatto già noto per fini elettorali

PIZZO – Non si placa la bufera politica a Pizzo in merito alla perdita del finanziamento regionale di 50mila euro, a causa di una domanda presentata in ritardo. Dopo l’attacco frontale dell’avvocato Pasquale Marino e la prima dura risposta del sindaco Sergio Pititto — che aveva bollato la denuncia come la riesumazione strumentale di una “notizia vecchia di mesi” in vista delle elezioni — il confronto si accende ulteriormente, arricchendosi di una dettagliata controreplica di Marino e di un’ulteriore, decisiva precisazione da parte del primo cittadino.

LE ACCUSE DI PASQUALE MARINO

L’avvocato Marino, respingendo al mittente le accuse di “strumentalizzazione a fini politici”, ha rivendicato di aver parlato da “semplice cittadino” e ha difeso la legittimità della tempistica del suo intervento, sottolineando come la sua critica si fondasse non sull’emanazione del bando o sulla graduatoria provvisoria, ma sull’approvazione della graduatoria definitiva, datata 30 ottobre scorso: “Chi ha un minimo di cultura istituzionale sa bene che la graduatoria definitiva è il solo atto produttivo di conseguenze giuridiche, e contro cui è possibile fare le proprie considerazioni sull’azione amministrativa”, ha precisato Marino, definendo “una caduta di stile istituzionale” il tentativo del sindaco di derubricare l’episodio a “fatto vecchio”.

Secondo Marino, la polemica sollevata dal sindaco cerca di nascondere la realtà incontrovertibile dei fatti: “Il Comune ha perso un’importante occasione di valorizzazione turistica per inefficienza, e il suo progetto non è stato nemmeno vagliato perché presentato in ritardo”, argomenta affondando poi il colpo sula questione dell’onestà intellettuale che “non va riferita a chi promette e non fa, a chi assume impegni pubblici e non li mantiene. Prima di disquisire su questi termini, bisognerebbe ricordare la parabola di chi cerca di scorgere la pagliuzza nell’occhio altrui, dimenticando la trave che ha nel proprio”.

LE DIFESA DEL SINDACO SERGIO PITITTO

A queste argomentazioni, il sindaco Sergio Pititto ha risposto con altrettanta fermezza, aggiungendo un tassello dirimente per comprendere le dinamiche del disguido: “Per completa informazione, bisogna chiarire che la gestione materiale di quella pratica, trattandosi di un progetto condiviso, era in capo agli uffici del Comune di Soriano Calabro”, precisa in prima persona il primo cittadino, spostando il focus della responsabilità sull’errore amministrativo.

Ma il vero nodo politico sollevato dal sindaco resta quello della tempistica della denuncia di Marino: “La notizia della nostra esclusione, per via del ritardo nella presentazione, era un fatto già palese ed evidenziato sin dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria – incalza Pititto – Se l’interesse era davvero solo quello di informare i cittadini su un disservizio, perché non si è fatto sentire allora? Appellarsi all’ufficialità della graduatoria definitiva appare come un mero espediente formale per giustificare a posteriori la tempistica di questa polemica. La sostanza non cambia: si sta deliberatamente ripescando un dato amministrativo già noto da tempo al solo scopo di inasprire il dibattito e avvelenare il clima in vista delle elezioni”.

LO SCONTRO SUL FINANZIAMENTO ANIMA IL CLIMA ELETTORALE A PIZZO

Lo scontro, ormai a tutto campo, sembra destinato a lasciare strascichi ben oltre la vicenda del singolo bando regionale, inaugurando di fatto, tra reciproche accuse di inefficienza e sospetti di strumentalizzazione, una stagione politica che si preannuncia caldissima.