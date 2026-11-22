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Il consigliere comunale Domenico Pontoriero chiede trasparenza in merito all’erogazione dei contributi alle associazioni di Rombiolo

ROMBIOLO – Alla luce di quanto dichiarato, su queste colonne, dalla sindaca Caterina Contartese in merito ai contributi erogati alle associazioni, il consigliere di minoranza, Domenico Pontoriero, esprime al cronista delle perplessità e sollecita chiarimenti alla maggioranza consiliare.

A innescare la richiesta alcune dichiarazioni attribuite alla prima cittadina. Nell’articolo in questione, la sindaca avrebbe parlato di «decine di migliaia di euro canalizzati verso un’unica realtà associazionistica nella precedente amministrazione». Aggiungendo un riferimento alla presenza, all’interno dell’associazione, del segretario del partito (Pd) che aveva sostenuto la candidatura di De Rito.

PER PONTORIERO LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE DEVE ESSERE IMPRONTATA AI PRINCIPI DI TRASPARENZA

Secondo Pontoriero si tratta di un’affermazione che «merita un approfondimento istituzionale, amministrativo e contabile». Per il consigliere va chiarito se la concentrazione di risorse sia effettivamente avvenuta e, in caso affermativo, sulla base di quali atti e criteri. Questo perché: «La gestione delle risorse pubbliche deve essere improntata ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, economicità e parità di trattamento».

Il punto di partenza del suo ragionamento è, dunque, una domanda precisa: «Corrisponde al vero che, durante il periodo in cui Davide De Rito ricopriva l’incarico di assessore al Bilancio, sono state erogate decine di migliaia di euro a favore di un’unica associazione?».

Ma il combattivo esponente della minoranza non si limita a chiedere quanto denaro sia stato assegnato. Vorrebbe sapere anche come siano state prese le decisioni: «Se i contributi siano stati concessi mediante avvisi pubblici oppure attraverso assegnazioni dirette». Inoltre, quali regolamenti abbiano disciplinato le procedure e se siano stati adottati «criteri preventivi di valutazione e comparazione delle richieste».

Un passaggio dell’intervento riguarda anche le altre realtà associative. Pontoriero domanda se abbiano presentato richieste analoghe e, in caso affermativo, «per quali ragioni abbiano eventualmente ricevuto contributi inferiori o siano state escluse».

APERTO ANCHE IL CAPITOLO DELLA RECONDICONTAZIONE QUANDO SI TRATTA DI RISORSE PUBBLICHE

C’è poi il capitolo della rendicontazione, altrettanto importante quando si tratta di risorse pubbliche. Il consigliere vorrebbe sapere se tutte le associazioni beneficiarie abbiano presentato documentazione regolare. Se gli uffici abbiano verificato «la corrispondenza tra le somme erogate e le attività effettivamente realizzate» e se siano state riscontrate irregolarità, revoche o richieste di restituzione dei finanziamenti. Non manca il riferimento alle eventuali responsabilità amministrative e contabili. Infatti, si domanda se il segretario comunale e il responsabile finanziario abbiano effettuato verifiche sulla regolarità delle procedure e se siano state rilevate anomalie «suscettibili di determinare un danno erariale».

LE CONCLUSIONI DI PONTORIERO: «LA TRASPARENZA DELLA GESTIONE DEL DENARO PUBBLICO NON DEVE ESSERE OGGETTO DI POLEMICHE POLITICHE»

Queste le conclusioni: «La trasparenza nella gestione del denaro pubblico non può essere oggetto di polemiche politiche o di dichiarazioni giornalistiche prive di successivi riscontri documentali».

E aggiunge: «Se è vero che decine di migliaia di euro sono state effettivamente concentrate in favore di un’unica realtà associativa, l’Amministrazione ha il dovere istituzionale di spiegare ai cittadini con quali criteri, sulla base di quali atti e per quali finalità siano state assegnate tali risorse».



E ancora: «La mia opposizione non intende formulare accuse preventive nei confronti di alcuno». Ma rivendica «il diritto-dovere di verificare ogni possibile anomalia nell’utilizzo delle risorse della collettività».