Avviato il percorso per la realizzazione del laboratorio di Emodinamica all'ospedale di Vibo

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L’Asp di Vibo Valentia annuncia l’avvio del percorso per la realizzazione e l’attivazione del laboratorio di Emodinamica all’ospedale di Vibo, destinato a rafforzare la risposta sanitaria territoriale alle patologie cardiovascolari

VIBO VALENTIA – Un laboratorio di Emodinamica all’ospedale “Jazzolino” di Vibo. L’Asp annuncia l’avvio del percorso per la realizzazione e l’attivazione del servizio, destinato a rafforzare la risposta sanitaria territoriale alle patologie cardiovascolari.

Il progetto ha ricevuto un passaggio formale con la delibera n. 588/CS/2026, con la quale l’Azienda sanitaria ha preso atto della necessità di procedere alla realizzazione del laboratorio, comprensivo delle opere edili e impiantistiche, delle apparecchiature elettromedicali e delle dotazioni tecnologiche necessarie al funzionamento.

Secondo quanto riferito dall’Asp, il servizio consentirà di gestire direttamente al Jazzolino il 95% delle casistiche trattabili entro 72 ore, riducendo la necessità di trasferimenti verso le strutture ospedaliere di Catanzaro. Il restante 5% delle situazioni, legato ai casi di emergenza, continuerà invece a essere trattato dalle strutture hub, in attesa che il nuovo ospedale possa disporre delle condizioni necessarie per affrontare anche questa tipologia di interventi.

LA POSSIBILE SEDE INDIVIDUATA NEI LOCALI AL PIANO TERRA

La possibile sede del laboratorio è stata individuata nei locali al piano terra del presidio, accanto all’Unità operativa di Ortopedia, già destinati in passato a ex sala operatoria. Si tratta, tuttavia, di una localizzazione ancora da sottoporre alle necessarie verifiche sotto il profilo tecnico, sanitario, impiantistico e autorizzativo.

Un elemento centrale del progetto riguarda il coordinamento con gli interventi di adeguamento sismico già programmati per il presidio. I locali individuati dovranno infatti essere interessati preliminarmente da questi lavori e le opere necessarie alla realizzazione dell’Emodinamica dovranno essere progettate ed eseguite in modo coordinato.

L’ASP STA PROCEDENDO ALLA DEFINIZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Parallelamente, l’Asp sta procedendo alla definizione delle apparecchiature elettromedicali e delle dotazioni tecnologiche indispensabili per rendere operativo il futuro servizio. Il percorso coinvolge le strutture tecniche e sanitarie dell’Azienda, la Direzione sanitaria e la Direzione medica del presidio.

Il commissario straordinario Angelo Vittorio Sestito, insieme alla Direzione sanitaria e ai responsabili delle strutture aziendali coinvolte, ha impresso un’accelerazione alle attività necessarie, con l’obiettivo di trasformare il progetto in un servizio ordinario e stabile.

La realizzazione del laboratorio è indicata dall’Asp come un intervento strategico per il territorio vibonese, destinato a rafforzare l’offerta ospedaliera e a migliorare la capacità dello “Jazzolino” di rispondere alle esigenze dei pazienti con patologie cardiovascolari. Il percorso è ora destinato a proseguire attraverso la definizione degli aspetti progettuali, strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi necessari all’attivazione effettiva del servizio.