Vicoli diVini, dieci anni di vino e territorio: Vibo si prepara alla festa

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L’anteprima all’Hotel 501 di Vibo tra bilanci, istituzioni e produttori in vista dei dieci anni di “Vicoli diVini” in programma sabato 10 ottobre per le piazze del centro storico. La Master of Wine Cristina Mercuri ha guidato una degustazione di otto etichette per raccontare l’evoluzione della viticoltura calabrese

VIBO VALENTIA – Dieci anni di vino, promozione territoriale e valorizzazione del centro storico di Vibo: “Vicoli diVini” celebra il traguardo del decennale con un’edizione che punta ad ampliare il percorso tra le piazze di Vibo Valentia e a raccontare l’evoluzione della viticoltura calabrese, sempre più legata alla biodiversità e all’identità dei territori.

L’anteprima della manifestazione 2026 si è svolta all’Hotel 501, riunendo istituzioni, produttori, partner e sponsor che hanno accompagnato la crescita dell’iniziativa organizzata dall’associazione Saturnalia insieme all’Amministrazione comunale, con il sostegno del Gal Terre Vibonesi, della Regione Calabria e di Arsac. Un appuntamento diventato negli anni uno degli eventi di riferimento di Calabria Straordinaria, cresciuto per numero di cantine, partecipazione e coinvolgimento del pubblico.

LE PAROLE DI ROSELLA RUGGIERO E CRISTIAN RUSSO

«Vicoli è una storia di passione, una bella storia per la città di Vibo Valentia che abbiamo visto crescere nei numeri e nelle presenze», ha dichiarato Rosella Ruggiero, direttrice artistica della manifestazione. Un percorso sviluppato insieme all’evoluzione del settore vinicolo, con la volontà di sperimentare e anticipare una tendenza quando gli eventi dedicati al vino erano ancora poco diffusi.

Per Christian Russo, presidente di Saturnalia, Vicoli diVini è stato fin dall’inizio una festa popolare, nel senso più ampio del termine, perché capace di coinvolgere direttamente la comunità. La decima edizione allargherà ulteriormente il tracciato nel centro antico, offrendo ai partecipanti l’occasione di scoprire le piazze e gli scorci della città attraverso le degustazioni.

Alla serata hanno preso parte il sindaco Enzo Romeo, che ha sottolineato la determinazione degli organizzatori e la capacità dell’evento di richiamare migliaia di persone, e l’ex primo cittadino Elio Costa, durante il cui mandato si svolse la prima edizione. Costa ha ricordato il notevole impegno organizzativo necessario per preparare una manifestazione che dura una sera, ma richiede mesi di lavoro.

Il valore dell’iniziativa, secondo il consigliere regionale Vito Pitaro, supera i confini cittadini e riguarda l’intera Calabria, raccontando le storie di chi ha scelto di produrre e investire sul territorio. Sulla capacità di coniugare qualità enologica e promozione del Vibonese si è soffermato anche Michelangelo Bruno Bossio, dirigente Arsac.

L’ASSESSORE GALLO: “IL CORAGGIO DI PENSARE AD UN EVENTO DEL VINO”

«Dieci anni fa bisognava avere coraggio per pensare a un evento del vino», ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, definendo Vicoli diVini una manifestazione identitaria per questa parte della Calabria. Nel corso del talk, moderato dalla giornalista Giovanna Pizzi, sono intervenuti anche l’assessore comunale al Turismo Stefano Soriano, Giuseppe Foti, amministratore delegato e fondatore di Sagr.it, Carlo Siciliani, presidente del Consorzio di Cirò e Melissa, e Matilde Piluso, produttrice di Tenuta del Travale inserita da Forbes Italia tra i 100 Under 30 del 2026.

LA MASTERCLASS

Il momento centrale dell’anteprima è stato affidato a Cristina Mercuri, Master of Wine, che ha guidato una masterclass dedicata a otto bottiglie rappresentative di un decennio di viticoltura regionale. La degustazione, accompagnata dal sommelier Michele Ruperto, ha offerto un percorso attraverso le trasformazioni del vino calabrese e il lavoro dei produttori. A completare la serata, una proposta gastronomica dell’Hotel 501 con prodotti agroittici e specialità legate alle identità alimentari del territorio.

Saturnalia ha inoltre consegnato alle istituzioni e alle cantine presenti una targa commemorativa del decennale, realizzata dallo scultore Antonio La Gamba.

La masterclass

SABATO L’EVENTO NEL CENTRO STORICO DI VIBO

Ora l’attenzione si sposta sull’appuntamento di sabato 10 ottobre, quando il centro storico diventerà il palcoscenico delle degustazioni. Il percorso partirà da piazza XXIV Maggio, davanti al Monumento ai Caduti, per proseguire in piazza Garibaldi, piazza Diaz, Largo Antico Collegio, piazza Nusdeo, piazza Terranova e piazza Carmine. In piazza Diaz sarà possibile ricevere anche il drink firmato Caffo, main sponsor dell’evento.

Numerose le cantine partecipanti, provenienti da diverse aree vitivinicole calabresi: tra le altre, Casa Comerci, Ceraudo, Ippolito 1845, Statti, Spadafora 1915, Caparra & Siciliani, Colacino Wines, Tenuta del Travale, Cantine Artese, Cantina Lacquaniti e Feudo Gagliardi. La manifestazione offrirà così una panoramica della varietà produttiva regionale, mettendo in relazione etichette, storie aziendali e territori.

COME PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE

Per partecipare sarà necessario acquistare il pass, che comprende calice e portacalice, sei degustazioni di vino a scelta tra le cantine presenti, un drink e uno snack. Il titolo d’ingresso è disponibile in formato cartaceo nei locali partner — Bar del Corso, Clav Bar, Etoile Bar, Enoteca Fabbrica, Living Burger Beer, La Locanda dei Sapori, Rubirosa Guinness Pub e Tribeca Bistrot — oppure online sulla piattaforma Sagr.it, fino al raggiungimento del numero massimo previsto.

Il decennale si presenta dunque come un’occasione per celebrare il percorso compiuto e, allo stesso tempo, mettere al centro il futuro del vino calabrese, con Vibo Valentia e il suo centro storico a fare da cornice all’incontro tra produttori, appassionati e visitatori.