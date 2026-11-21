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Oggi, alla Tonnara di Bivona, in programma un evento che mischia biodiversità, tradizioni e degustazioni per valorizzare il patrimonio ambientale e agroalimentare vibonese. Al centro il pane al sambuco, recentemente inserito nell’Atlante dell’Arca del Gusto di Slow Food

VIBO VALENTIA – Un viaggio tra memoria, biodiversità e produzione agroalimentare identitaria del territorio sarà il filo conduttore di “Custodi di biodiversità, dal mare alla terra”, l’iniziativa promossa da Slow Food Vibo Valentia Aps e Slow Food Calabria che si terrà oggi, 21 novembre 2026, a partire dalle ore 15.00, alla Tonnara di Bivona.

L’evento nasce, quindi, con l’obiettivo di accendere i riflettori su luoghi, tradizioni e produzioni che rappresentano un patrimonio culturale e ambientale da custodire e tramandare. Protagonista della giornata sarà anche il “pani cu cuccu” (pane aromatizzato con il fiore di sambuco), recentemente inserito nell’Atlante dell’Arca del Gusto di Slow Food, il catalogo internazionale che raccoglie e tutela prodotti tradizionali a rischio di scomparsa.

I MOTIVI DELLA SCELTA DELLA TONNARA COME LOCATION

La scelta della Tonnara di Bivona non è, dunque, casuale. Simbolo della storia marinara della costa vibonese e oggi museo del mare e della pesca, rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria collettiva del territorio, custode di una tradizione che per secoli ha segnato la vita economica e sociale della comunità.

Il programma prenderà il via alle ore 15 con l’accoglienza dei partecipanti e la visita guidata al Museo della Tonnara, accompagnati dal direttore Antonio Montesanti. Seguiranno i saluti istituzionali di Giuseppina Anastasi, presidente di Slow Food Vibo Valentia Aps. A partire dalle 16.15, nella sede dell’Ente Parchi Marini della Calabria, spazio agli approfondimenti dedicati alla tutela della biodiversità e delle produzioni locali. Raffaele Greco, direttore generale dell’Ente Parchi Marini della Calabria, illustrerà il ruolo dei parchi nella salvaguardia degli ecosistemi costieri e della biodiversità del mare calabrese.

LE STRATEGIE PR VALORIZZARE LE PRODUZIONI DEL TERRITORIO

Luisa Caronte, presidente del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, si soffermerà sulle strategie messe in campo per valorizzare le produzioni del territorio e rafforzarne la presenza sul mercato. Il giornalista Stefano Mandarano, promotore della candidatura del “pani cu cuccu” nell’Atlante dell’Arca del Gusto di Slow Food, illustrerà il percorso che ha condotto al riconoscimento che premia il lavoro di recupero e valorizzazione di una tradizione gastronomica che rischiava di essere dimenticata.

«Custodi di biodiversità, dal mare alla terra – spiega Giuseppina Anastasi, presidente di Slow Food Vibo Valentia Aps – vuole essere un momento di riflessione e confronto sul valore della tutela della memoria, degli ecosistemi e delle produzioni identitarie, perché proteggere la biodiversità significa anche salvaguardare la storia, la cultura e il lavoro delle comunità che abitano i luoghi».

PREVISTA LA DEGUSTAZIONE DEL “PANI DU CUCCU”

La manifestazione si concluderà, infine, con una degustazione del “pani cu cuccu” a cura del Panificio D’Amico di Vincenzo D’Amico, accompagnato dal vino Esetra Igt Rosato delle Cantine Artese, per celebrare attraverso il gusto il patrimonio agroalimentare del territorio. L’iniziativa è promossa da Slow Food Vibo Valentia Aps e Slow Food Calabria, con la partecipazione del Museo della Tonnara di Bivona, dell’Ente Parchi Marini della Calabria, del Panificio D’Amico e delle Cantine Artese.