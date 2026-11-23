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La cultura dell’olio extravergine d’oliva incontra la tradizione dei grani antichi all’Istituto d’Istruzione Superiore Galluppi di Tropea

TROPEA – La cultura dell’olio extravergine d’oliva incontra la tradizione dei grani antichi. Domani, 24 novembre, alle ore 17, l’Istituto Alberghiero Serale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea aprirà le sue porte per ospitare un evento di grande rilievo culturale ed enogastronomico: “L’Oro Verde di Calabria. Tra ulivi, grani antichi e sapori della memoria”. L’iniziativa rientra nel prestigioso programma della XI^ Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2026. Evento dedicato quest’anno al tema “Cucina italiana patrimonio Unesco: territori e filiere d’eccellenza”.

UN APPUNTAMENTO PROMOSSO E SOSTENUTO DALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASQUALE GALLUPPI”

Un appuntamento fortemente promosso e sostenuto dall’IIS “Pasquale Galluppi” – guidato dal dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli – che si conferma ancora una volta un polo educativo d’avanguardia. L’evento nasce, infatti, dalla sinergia con la Società Dante Alighieri di Tropea, presieduta da Titti Rando (che introdurrà e modererà i lavori), l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Vibo Valentia e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del MIM e del Consiglio regionale della Calabria. Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Cutuli e del presidente della Provincia, Franco Barbalace, il pomeriggio entrerà nel vivo con gli interventi tecnici e di settore.

PROTAGONISTI DELL’INCONTRO A TROPEA I VERTICI DELLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI AGRICOLE PROVINCIALI E REGIONALI

Prenderanno la parola i vertici delle principali associazioni agricole provinciali e regionali. Ossia: Nicola Monteleone (vice presidente Cia Calabria Sud), Giuseppe Porcelli (presidente Coldiretti Vibo Valentia), Ercole Massara (Presidente Confagricoltura Vibo Valentia). E ancora: Francesco La Bella (Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Vibo Valentia). Seguiranno due approfondimenti tematici affidati al dottore agronomo Giovanni Muzzupappa, che illustrerà il percorso dall’oliveto alla molitura di qualità, e al funzionario ARSAC Simone Saturnino, con un focus sul legame tra olio e “Longevità in salute”. Il cuore pulsante della manifestazione vedrà protagonisti proprio gli studenti dell’IIS “Galluppi”.

Gli allievi adulti dei corsi serali dell’Istituto Alberghiero, coordinati dal professore Pierangelo Cuda e dai docenti coinvolti, cureranno una speciale Masterclass alla scoperta dell’olio extravergine calabrese. Un percorso sensoriale in cui gli oli dei produttori locali (tra cui i partner Frantoio Mafrica e Fattoria Greco) saranno degustati in abbinamento al pane tipico calabrese realizzato con l’antico frumento “Rosia”. Un vero e proprio laboratorio di formazione sul campo, pensato per dimostrare come custodire la memoria delle radici agricole significhi investire concretamente sul futuro professionale dei giovani e delle comunità locali.