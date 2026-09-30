Rombiolo, critiche all’assegnazione del premio “Il Telaio” ad una influencer

3 minuti per la lettura

Rombiolo, il professore Nicola Rombolà contesta l’assegnazione del premio ad una influencer: riconoscimento snaturato

ROMBIOLO – «La tua loquela ti fa manifesto/di quella nobil patria natio / a la qual forse fui troppo molesto». L’avvio dantesco è già una dichiarazione d’intenti. Nicola Rombolà, del Comitato Dante Alighieri con sede all’Istituto d’Istruzione Superiore “Galluppi” di Tropea, interviene nel dibattito nato attorno all’assegnazione del Premio letterario “Il Telaio” a Noemi Spinetti, influencer e content creator, e sceglie di farlo attraverso una lunga riflessione sul rapporto tra parola, forma e nuovi linguaggi.

ROMBOLA’ SOTTOLINEA LA DISTANZA TRA LA TRADIZIONE DI UN PREMIO LETTERARIO E IL PROFILO DELLA GIOVANE PREMIATA

Al centro della sua argomentazione c’è proprio l’apparente distanza tra la tradizione di un premio letterario e il profilo della giovane premiata, conosciuta soprattutto per la sua attività sui social e per i contenuti dedicati anche alla cura delle unghie. Un accostamento che, secondo Rombolà, può invece diventare l’occasione per interrogarsi su cosa significhi oggi “tessere” parole e cultura.

Da qui il gioco semantico sull’espressione latina “ad unguem”, legata all’idea della perfezione formale e all’antica pratica degli artisti che utilizzavano l’unghia per verificare la levigatezza di una superficie. Un riferimento che diventa una metafora per sostenere la possibilità di riconoscere forme creative nuove, anche quando nascono fuori dai tradizionali circuiti letterari.

IL PREMIO “IL TELAIO” ISTITUITO VENTI ANNI FA DALL’ALLORA DELEGATO ALLA CULTURA ANNUNCIATO LA ROSA

Una riflessione che si allarga alla storia stessa del premio “Il Telaio”. Nato quasi vent’anni fa, durante l’amministrazione di Mario Ferraro e con Annunciato La Rosa delegato alla Cultura, il riconoscimento aveva l’obiettivo di valorizzare gli scrittori e l’arte attraverso la metafora della tessitura: il testo come “intreccio”, la trama delle parole come tessuto e il filo della scrittura come strumento di testimonianza e responsabilità. Una scelta profondamente legata anche alla tradizione della tessitura a mano di Rombiolo, nella quale un ruolo centrale era affidato alle donne.

NEL CORSO DEGLI ANNI IL PREMIO ASSEGNATO A PERSONALITA’ DI RILIEVO DEL PANORAMA CULTURALE

Nel corso degli anni il premio è stato assegnato a personalità di rilievo del panorama culturale, tra cui Vito Teti, antropologo e scrittore, Nuccio Ordine, docente all’Unical e autore di saggi, Vittorio De Seta, regista, Saverio Di Bella, storico e docente dell’Università di Messina, e Antonio Pugliese, scrittore e docente universitario.

È proprio il confronto con questi precedenti a rendere, nella lettura di Rombolà, particolarmente significativa l’edizione 2026. L’ingresso di una figura proveniente dal mondo dei social viene interpretato come un possibile cambio di prospettiva, una contaminazione tra la tradizione culturale del premio e i linguaggi della contemporaneità.

Nel ragionamento trovano spazio anche Madame de Staël, il dibattito tra romantici e classicisti, il mito di Pigmalione, il Surrealismo di Salvador Dalí e il Cubismo di Pablo Picasso. Un percorso volutamente provocatorio che arriva fino alla possibilità che proprio da Rombiolo possa partire una nuova riflessione sui confini tra letteratura, arte e comunicazione. Accanto a Noemi Spinetti, il Premio “Il Telaio” 2026 guarda però anche a una figura che proviene da un ambito artistico più tradizionalmente legato alla parola: Peppe Voltarelli, fondatore nel 1990 a Bologna del gruppo “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, musicista e autore capace di intrecciare nella propria produzione differenti linguaggi e la tradizione musicale calabrese, con esperienze anche nel teatro e nel cinema.

LA CULTURA NELL’EPOCA SOCIAL

Ed è proprio la parola, alla fine, a tornare protagonista della riflessione di Rombolà. Il riferimento è a Confucio e all’importanza attribuita alla precisione del linguaggio: «Se il linguaggio non è preciso, ciò che si dice non è ciò che si pensa».

Il dibattito sul premio, dunque, diventa per Rombolà qualcosa di più ampio della singola assegnazione. È una discussione sul significato stesso della cultura nell’epoca dei social e sulla possibilità che un premio nato dalla metafora antica del telaio possa continuare a tessere, insieme alla memoria, anche i linguaggi del presente.