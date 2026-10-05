Spilinga, col "Longevity day" nasce la Rete del Sud Italia

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Il Comune di Spilinga ha ospitato la XII edizione del “Longevity Day Italia”, appuntamento di respiro nazionale promosso dall’amministrazione comunale, Aira Italia e associazione “Volare APS”. Nasce la “Rete del Sud Italia”

SPILINGA – Spilinga è diventato per due giornate il punto di incontro tra sanità, ricerca, università, istituzioni e territori per parlare di longevità, prevenzione e qualità della vita. Il Comune vibonese ha ospitato infatti la XII edizione del “Longevity Day Italia”, appuntamento di respiro nazionale promosso dall’amministrazione comunale, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, insieme ad AIRA Italia – Anziani Italia Rete Associativa e all’associazione Volare APS.

Un confronto che ha riunito personalità del mondo istituzionale, universitario e scientifico e numerosi professionisti della sanità. Tra gli ospiti l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, la professoressa Angela Sciacqua, direttrice della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Magna Graecia, e il professor Giuseppe Passarino, ordinario di Genetica dell’Università della Calabria.

Particolarmente qualificata anche la rappresentanza del mondo medico, con Giovanni Bisignani, cardiologo e consulente alla Sanità del presidente Roberto Occhiuto, Vincenzo Panucci, nefrologo, Raffaele Mancini, diabetologo, e Agostino Scozzarro, gastroenterologo, intervenuto dall’estero.

FOCUS SU PREVENZIONE E INVECCHIAMENTO

La giornata ha avuto un’impronta fortemente scientifica, con contributi dedicati alla prevenzione e all’invecchiamento in salute. Bisignani ha presentato una tecnologia di ultima generazione per lo screening cardiovascolare, evidenziando le possibilità offerte dall’innovazione nella diagnosi precoce.

Panucci ha invece affrontato il tema della prevenzione delle patologie renali, sottolineando il ruolo dei controlli e della diagnosi tempestiva nel percorso verso un invecchiamento in salute. Sciacqua ha portato il contributo della geriatria e della ricerca sull’invecchiamento attivo, mentre Passarino ha approfondito il rapporto tra genetica, ambiente, stili di vita e meccanismi della longevità.

L’ASSESSORE STRAFACE SUI TEMI DEL WELFARE

L’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface ha posto l’attenzione sui temi della prevenzione, dell’assistenza domiciliare e delle reti di prossimità, sottolineando il ruolo che i servizi territoriali possono assumere nell’affrontare i cambiamenti legati all’invecchiamento della popolazione. Tra i premiati anche Domenico Pappaterra, presidente del Gal del Pollino, e Giancarlo Formica, rappresentante del mondo imprenditoriale e turistico.

I lavori, moderati dal giornalista Francesco Mannarino, si sono aperti con gli interventi del sindaco di Spilinga Enzo Marasco, della presidente nazionale di AIRA Italia Maria Brunella Stancato, del presidente di Volare APS Antonio Volpentesta e del direttore scientifico Fausto Sposato.

All’iniziativa hanno partecipato anche rappresentanti dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale, tra cui il sindaco di Zungri e gli assessori di Limbadi e Zaccanopoli. Presenti inoltre il sindaco di Sersale, il vicesindaco di Cenadi e delegazioni provenienti da San Giovanni in Fiore.

COSTITUITA LA “RETE DELLA LONGEVITà DEL SUD ITALIA”

Il momento centrale dell’appuntamento è stato rappresentato dalla costituzione della “Rete della Longevità del Sud d’Italia”, formalizzata attraverso la sottoscrizione dell’Atto costitutivo da parte dei sindaci presenti. L’obiettivo è creare una rete stabile tra amministrazioni comunali, sanità, università, ricerca, associazioni e comunità, trasformando il tema della longevità in una prospettiva di programmazione territoriale.

Per l’Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, infatti, l’invecchiamento della popolazione non può essere affrontato esclusivamente come una questione demografica. Prevenzione, assistenza, inclusione, relazioni sociali, servizi e qualità della vita diventano elementi di una stessa strategia.

VIVERE PIù A LUNGO, MA SOPRATTUTTO VIVERE MEGLIO

«Vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio» è il principio indicato dai promotori come filo conduttore dell’iniziativa. Da qui la volontà di proseguire il lavoro avviato a Spilinga, mettendo in rete competenze e realtà territoriali e facendo della nuova Rete della Longevità del Sud d’Italia uno strumento permanente di confronto e collaborazione.

Il Longevity Day si è così concluso con la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Rete. Per l’Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, però, quello di questi giorni rappresenta soltanto il primo passo di un percorso destinato a proseguire sul territorio.