Il pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna scommette sul talento

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Il campione pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna promuove “Italian Excellent Awards 2026”. Appuntamento.

VIBO VALENTIA – È il pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna, pluricampione conosciuto nel mondo della pizza anche oltre i confini nazionali, a promuovere gli Italian Excellent Awards 2026, la manifestazione che il prossimo 3 novembre porterà al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme professionisti, aziende e attività del comparto enogastronomico. Un’iniziativa che punta a celebrare il talento e il merito, dando visibilità a chi, attraverso competenza, ricerca e passione, contribuisce alla crescita del settore.

FRANCESCO FORTUNA: PROFESSIONISTA DAL CARATTERE VISIONARIO E RE DELLA PIZZA

Fortuna, figura di riferimento nel panorama della pizza, è descritto dai protagonisti del settore come un professionista dal carattere visionario, capace di individuare nuovi talenti e accompagnarli in percorsi di crescita professionale.

La manifestazione si annuncia particolarmente partecipata: sono previste le premiazioni di circa 70 pizzaioli, 20 aziende del settore food e 25 pizzerie, oltre a premi speciali destinati a personalità e realtà che si sono distinte nel panorama gastronomico.

A fare da cornice alla cerimonia sarà anche una grande orchestra, con un repertorio musicale ispirato alla tradizionealla tradizione calabrese e partenopea e alla cultura della pizza.

UN’OCCASIONE DI INCONTRO E CONFRONTO PER IL COMPARTO VOLUTA DAL PIZZAIOLO VIBONESE

L’obiettivo degli Italian Excellent Awards è andare oltre la semplice consegna di riconoscimenti, mettendo al centro le storie professionali, la formazione, i sacrifici e la dedizione che accompagnano il lavoro quotidiano di pizzaioli, imprenditori e aziende. Un’occasione di incontro e confronto per un comparto che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio gastronomico italiano. Il principio che anima l’iniziativa è racchiuso nel messaggio scelto per accompagnare la manifestazione: “Dare valore a chi mette passione nel proprio lavoro”.

Dietro ogni impasto, ogni prodotto e ogni attività imprenditoriale ci sono studio, esperienza, sacrificio e la volontà di migliorarsi costantemente. Valorizzare queste competenze significa riconoscere il contributo di chi investe nella qualità e nella formazione, contribuendo alla crescita dell’intero settore.

Il 3 novembre il Teatro Grandinetti diventerà così il punto d’incontro di professionisti e imprese. In una giornata dedicata al talento e al riconoscimento del merito. Per Francesco Fortuna, l’obiettivo è fare degli Italian Excellent Awards un appuntamento capace di dare continuità alla valorizzazione delle eccellenze. E in più offrire nuove opportunità di visibilità a chi contribuisce, con il proprio lavoro, a mantenere alto il nome della gastronomia italiana.