Spopolamento nelle Serre e Preserre Vibonesi: sette punti per evitarlo

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Il Sindaco di Pizzoni, Vincenzo Caruso, a margine dell’incontro del 3 novembre scorso a Dinami sullo spopolamento nelle Serre e Preserre Vibonesi. Presentata una proposta in sette punti per rilanciare l’area: «Non chiediamo privilegi, ma attenzione, rispetto e pari opportunità»

VIBO VALENTIA – Risorse, agevolazioni fiscali, sostegno al lavoro e alle imprese, incentivi per favorire il ritorno degli emigrati e investimenti nei servizi e nelle infrastrutture sono alcune delle misure indicate dai sindaci delle Serre e delle Preserre vibonesi per contrastare lo spopolamento e restituire prospettive di sviluppo ai piccoli centri. Tra questi anche Pizzoni, che attraverso il sindaco Vincenzo Caruso rilancia la necessità di un impegno concreto da parte delle istituzioni.

Il tema è stato al centro dell’incontro del 3 novembre, promosso dal sindaco di Dinami, al quale hanno partecipato l’assessore regionale Gianluca Gallo, il consigliere regionale Vito Pitaro e il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco e i sindaci dell’area montana. Un’occasione di confronto durante la quale i rappresentanti dei Comuni hanno presentato una proposta condivisa articolata in sette punti, con l’obiettivo di individuare interventi capaci di arginare la progressiva perdita di residenti e rilanciare le economie locali.

Caruso ha ringraziato gli organizzatori e i rappresentanti istituzionali per aver accolto le istanze degli amministratori, sottolineando come lo spopolamento non sia più una questione rinviabile. Una difficoltà che accomuna numerose realtà delle Serre e delle Preserre vibonesi, alle prese con la riduzione della popolazione, la carenza di opportunità occupazionali e le difficoltà nell’accesso ai servizi.

«Non chiediamo privilegi, ma attenzione, rispetto e pari opportunità», è il messaggio del sindaco di Pizzoni, che richiama la necessità di mettere i piccoli Comuni nelle condizioni di poter crescere. La proposta avanzata punta a costruire una strategia complessiva: non soltanto sostegni economici, ma anche servizi