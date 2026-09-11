Vibo Marina in festa per la riapertura, dopo 8 anni, della scuola "Presterà"

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A Vibo Marina questa mattina la cerimonia di riapertura, dopo 8 anni, della scuola “Presterà”: un secolo di storia tra sicurezza, memoria e riscatto sociale

VIBO MARINA – Dopo otto lunghi anni segnati da cantieri, ostacoli burocratici e sospensioni dei lavori, la comunità di Vibo Marina riabbraccia uno dei suoi luoghi simbolo più identitari: il plesso scolastico “Presterà“. La cerimonia di riapertura e del taglio del nastro, svoltasi stamani, 11 settembre 2026, ha visto la partecipazione festosa della cittadinanza, della comunità scolastica e delle istituzioni locali, riaffermando il valore primario dell’istruzione pubblica e della sicurezza degli edifici scolastici.

IL VALORE DELLA SCUOLA “PRESTERà” PER LA COMUNITà DI VIBO MARINA

Ad aprire gli interventi con evidente commozione è stata la Dirigente Scolastica Tiziana Furlano, che ha voluto sottolineare il grande valore morale e civile dell’opera appena restituita alla collettività: «Tra i diversi plessi sottoposti a ristrutturazione per la sicurezza dei nostri figli, questo plesso ‘Presterà’ è il simbolo della storia di Vibo Marina, dei suoi cittadini e delle diverse generazioni che ne hanno vissuto la quotidianità in tempi di guerra e in tempi di pace. Sono veramente emozionata oggi a tagliare il nastro con il sindaco, Enzo Romeo, e l’assessore all’istruzione, Stefano Soriano, che tanto hanno fatto per portare a compimento gli ultimi adempimenti e don Enzo Varone».

Il taglio del nastro

SCUOLA, STATO E BENE COMUNE: LE PAROLE DELLA DIRIGENTE FURLANO

La dirigente ha poi rivolto una riflessione diretta ai giovani studenti e alle famiglie sul senso di appartenenza alle istituzioni e sul valore delle imposte pubbliche: «Quando i nostri ragazzi ci chiedono dov’è lo Stato, che cosa fa lo Stato, che cosa significa una Repubblica, perché paghiamo le tasse… ecco, ragazzi, questo è un pezzetto di ciò che significa pagare le tasse, contribuire al bene comune, ognuno per le proprie possibilità in modo graduale, per come prevede la nostra norma. Significa dare la possibilità a tutti e ad ognuno di costruire un futuro adatto e pronto, basato sulle proprie inclinazioni e sulle proprie tendenze.»

La cerimonia si è arricchita con la ricostruzione storica curata dal dottor Enzo De Maria della Pro Loco e con il contributo d’arte del Rotary Club Vibo Valentia Hipponion, presente insieme al maestro Antonio La gamba per donare alla scuola un’opera celebrativa: «Sarà un momento denso di significati e importante in ogni sua parte, in ogni sua sfaccettatura, con un dono del maestro La Gamba e del Rotary Club, simbolo di pace e di fratellanza».

IL SINDACO DI VIBO, ROMEO: «ORGOGLIO PER UNA SCUOLA SICURA»

Nel suo discorso, il sindaco Enzo Romeo ha espresso anzitutto un forte senso di gratitudine verso la macchina amministrativa, gli operatori scolastici e chi lo ha preceduto alla guida della città: «È per me un grande orgoglio e devo ringraziare anche le amministrazioni che ci hanno preceduto per il loro lavoro. La dirigente ricordava ‘troppo tempo’: purtroppo l’amministrazione pubblica non è capace di essere celere perché ci sono troppi atti burocratici che si susseguono. Ma devo ringraziare chi ha lavorato a questo progetto per far sì che si potesse inaugurare nuovamente l’apertura di questa scuola, così come gli operatori che per tanti mesi accudiscono e sostengono i nostri figli, la nostra gioventù e quello che sarà il futuro della nostra città».

UN SECOLO DI STORIA E IL LEGAME CON ZANOTTI BIANCO

Romeo ha quindi ripercorso le origini storiche centenarie dell’edificio e il suo profondo legame con la comunità marittima ed operaia del territorio: «Questa è una scuola che ha cento anni e Umberto Zanotti Bianco ha fatto in modo che si realizzasse perché era una persona di una magnanimità e di una cultura molto elevata, che aveva deciso di dare spazio e cultura, uno spazio didattico ai figli degli operai e ai figli dei pescatori di Vibo Marina. Per cui questa scuola ha una storia che noi non potevamo ovviamente dimenticare e di cui non potevamo scordare l’importanza».

LA NUOVA “PRESTERà”: UN EDIFICIO RISTRUTTURATO E SICURO

In conclusione, il primo cittadino si è soffermato con forza sulle garanzie strutturali dell’immobile rispetto alla drammatica media edilizia regionale: «Se avete notato, negli ultimi giorni sono usciti degli articoli dove si dice che appena una scuola su cinque in Calabria è veramente sicura. Ebbene, io posso dire con orgoglio e con certezza che questa è una scuola di quella ‘una su cinque’. Fa parte di quella percentuale bassissima di scuole che possiamo veramente dire sicura, per tutto ciò che è stato fatto per dare sicurezza ai nostri figli».

GLI INTERVENTI EFFETTUATI ALLA SCUOLA “PRESTERà”

Ma quali lavori hanno interessato la Scuola “Presterà” di Vibo Marina? Prima dell’avvio delle opere, l’edificio scolastico presentava un quadro di diffuso degrado che interessava sia le strutture portanti sia la copertura, compromettendo le condizioni generali di sicurezza e la funzionalità del complesso.

NUOVO TETTO IN ACCIARIO E MIGLIORAMENTO SISMICO

Per superare tali criticità, l’intervento si è focalizzato sull’adeguamento e sul miglioramento sismico dell’intero immobile. Nello specifico, la vecchia copertura è stata integralmente rimossa e rifatta con una nuova struttura in acciaio, progettata nel rispetto della sagoma e della forma architettonica originale dell’edificio.

RESTYLING INTERNO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Accanto al rinforzo strutturale, il cantiere ha comportato una rigenerazione completa degli spazi interni e delle dotazioni tecnologiche: nuovi pavimenti, montati controsoffitti di nuova generazione, oltre al rifacimento integrale dei bagni e alla tinteggiatura di tutte le pareti e dei soffitti. L’edificio ha un nuovo impianto elettrico e di illuminazione, un nuovo impianto di riscaldamento e una moderna rete antincendio; installato sul tetto dell’edificio un impianto fotovoltaico destinato all’efficientamento energetico della struttura.