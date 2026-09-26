Ultimo appuntamento con il “Tropea Film Festival

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Al Tropea Film Festival in programma c’è lo Speciale Corti, la presentazione dei cortometraggi di “Un Corto per Tropea” e la grande Serata Finale.

TROPEA – «Chiude questa sera (sabato 26) la sua quarta edizione, ma il Tropea Film Festival

(TFF), che ha vissuto momenti intensi, giovedì 24 con Giorgio Marchesi e Lina Sastri e ieri (venerdì 25) con Yutaka Mizutani, celebre attore e regista giapponese, può già essere considerato,

per numeri, ospiti, qualità e riconoscibilità extra regionale, uno degli eventi più importanti degli ultimi anni ed anche dei prossimi anni, per la nostra città», ribadisce il sindaco Giovanni Macrì

esprimendo soddisfazione e plauso per il pienone di pubblico, di apprezzamenti e di riconoscimenti che la kermesse sta riscuotendo, serata dopo serata.

ULTIMA GIORNATA DEL TROPEA FILM FESTIVAL CON LO SPECIALE CORTI

L’ultima giornata del TFF, sabato 26 settembre, ha in programma lo Speciale Corti, la presentazione dei cortometraggi di “Un Corto per Tropea” e la grande Serata Finale, con le premiazioni del Concorso Ufficiale. Ieri (venerdì 25) è stata una serata speciale dedicata non solo al cinema ma all’incontro tra culture, con protagonista Yutaka Mizutani, celebre attore e regista giapponese, ospite della quarta edizione del Tropea Film Festival. Tanti gli ospiti della serata, Desirée Popper, Madrina del Tropea Film Festival, Madalina Ghenea, Neri Parenti, Elisabetta Pellini, Massi Furlan.

In Piazza Cannone, giovedì 24, il TFF ha parlato di cinema e memoria. Sul palco Giorgio

Marchesi, per raccontare insieme al pubblico “La casa di Ninetta”, il film di Lina Sastri che ha

commosso la platea con la sua storia intensa e sincera. I due artisti sono stati premiati con la

splendida Rupe d’Argento realizzata da Michele Affidato consegnata dall’assessore Greta Tecate

all’attore Giorgio Marchesi, a testimonianza della stima e della gratitudine dell’Amministrazione

comunale e del Tropea Film Festival per il suo contributo artistico e per aver scelto Tropea come

palcoscenico del Festival.

AL TERMINE DELLA PROIEZIONE UN RACCONTO INTIMO CHE ATTRAVERSA MEMORIA, FAMIGLIA, RADICI E IDENTITA’

Al termine della proiezione, un racconto intimo che attraversa memoria, famiglia, radici e identità,

la Sastri, che ha annunciato anche l’arrivo de La casa di Ninetta su Rai Italia, ha incontrato il

pubblico del Festival, condividendo la storia e le emozioni che hanno dato vita all’opera.

«Serate come quelle che stiamo vivendo – dichiara l’assessore Trecate – confermano quanto il

cinema, quando incontra il mare di Tropea, sappia diventare occasione di incontro autentico tra

grandi interpreti e comunità».

Vittoria Saccà