Successo a Vibo per Edital, il Festival delle Editorie Italiane Locali

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Successo per Edital, il Festival delle Editorie Italiane Locali svoltosi nei giorni scorsi a Vibo. Il successo della divulgazione storica con Livio Zerbini. Conclusione tra ricerca scientifica, radio e la scoperta della regione protagonista della prossima edizione

VIBO VALENTIA – La storia ha incontrato la comunicazione, la ricerca scientifica ha dialogato con il pubblico e la cultura è diventa occasione di confronto e partecipazione: è il bilancio della giornata del 23 ottobre di Edital – Festival delle Editorie Italiane Locali, che ha registrato una significativa partecipazione a Palazzo Gagliardi, a Vibo, con l’atteso appuntamento dedicato a Livio Zerbini, docente di Storia Romana all’Università di Ferrara e noto divulgatore scientifico.

UNA SETTIMANA RICCA DI INCONTRI

La manifestazione, ideata e coordinata da Ivan Fiorillo e promossa dall’associazione socio-culturale “Vibo Città Antica – Il Salottino”, presieduta da Domenico Grillo, con il patrocinio del Comune e dalla Regione Calabria, si è, quindi, conclusa sabato 24 ottobre dopo una settimana ricca di incontri, approfondimenti e iniziative dedicate alla diffusione del sapere. Venerdì mattina la docente Ada Patrizia Fiorillo ha visitato il “Museo d’Arte Contemporanea Limen”, di cui la storica dell’arte dell’Università di Ferrara ha apprezzato il particolare rapporto con la Camera di Commercio, esempio di collaborazione tra istituzioni e valorizzazione culturale del territorio.

Successivamente, a Palazzo Gagliardi, Livio Zerbini ha incontrato gli studenti della classe 2ª B del Liceo Scientifico per un laboratorio didattico alla scoperta dei meccanismi dell’industria mediatica, delle tecniche della finzione scenica e dei retroscena della narrazione televisiva. Nel pomeriggio l’assessore comunale alla Cultura, Stefano Soriano, ha incontrato lo storico per un dialogo sui progetti culturali promossi dall’Amministrazione cittadina, particolarmente apprezzati.

LA LECTIO MAGISTRALIS DI ZERBINI

Il momento centrale è stata la lectio magistralis di Zerbini, che ha coinvolto la platea in un viaggio nella storia di Roma antica raccontata mediante i linguaggi dei mass media e calibrata sulle esigenze delle diverse generazioni.

Tra aneddoti professionali e retroscena legati a protagonisti della divulgazione televisiva, come Roberto Giacobbo, Piero e Alberto Angela e Mario Tozzi, il docente ha indicato nella documentaristica della BBC un modello di riferimento, fondato sul rigore scientifico, sulla chiarezza espositiva e sul coinvolgimento diretto degli esperti.

TRA SCIENZA E RADIO

Il gran finale di sabato 24 ottobre ha coniugato scienza, radio, ricerca e nuove prospettive con la tavola rotonda scientifica “Connettere la Scienza: dai dati dello studio nazionale all’esperienza di Menura APS”, con Federico Irace e Titti Preta, co-coordinatrice del Festival. L’incontro è stato dedicato ai modelli di divulgazione scientifica e al contributo delle realtà territoriali nella diffusione della conoscenza.

Tra gli appuntamenti anche “La radio e le buone notizie”, dialogo tra Pino Scianò, storica voce radiofonica, e Ivan Fiorillo in un confronto sul ruolo della radio come strumento di informazione, aggregazione e partecipazione civile. Inoltre, attraverso un gioco interattivo in tre fasi per il pubblico, SI è svelata la regione italiana scelta come protagonista della prossima edizione del Festival. A seguire i ringraziamenti del presidente di Vibo Città Antica, Domenico Grillo, e il brindisi finale, accompagnato dal buffet di commiato curato da Boulangerie & Café D’Amico.

I CONTENUTI SPECIALI IN UN PODCAST

Per tutta la durata della manifestazione presente anche il banchetto librario curato da Cuori d’inchiostro e Mondadori Bookstore. I contenuti speciali del Festival possono essere ascoltati sul canale PodcastFiore, disponibile sulle principali piattaforme di podcasting. ÉdITAl si è avvalso del sostegno di diverse realtà imprenditoriali del territorio: Ceravolo Costruzioni Meccaniche, Salumificio Monteporo, Pastificio Fiorillo, Distillerie Zito, Fiorillo Typical Food, Olimpoprint, All Office, Ristorante Enoteca Terravecchia e Boulangerie & Café D’Amico.