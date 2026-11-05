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Il Cine Club rivive a Palazzo Stagno D’Alcontres nell’iniziativa del Rotary Hipponion che racconta di quando Vibo Valentia era la capitale della cultura in Calabria e ricorda gli anni d’oro tra cinema, arte e grandi ospiti in città

VIBO VALENTIA – C’è stata una stagione in cui Vibo Valentia era la capitale della cultura, il cuore pulsante della Calabria. Una stagione che aveva un nome, un luogo e un simbolo: il Cine Club di Palazzo Stagno D’Alcontres.

Una pagina straordinaria che non deve finire in soffitta e che il Rotary Club Hipponion Vibo Valentia ha voluto restituire alla città. L’occasione è stata l’incontro “Memorie vibonesi. Il Cine Club e Andrea Frezza” organizzato dalla presidente Daniela Rotino, con il supporto logistico di Paprint e l’ospitalità della famiglia Mercatante, proprio nei saloni che furono la sede storica del sodalizio. Tornare in quei luoghi ha significato fare un vero e proprio viaggio nel tempo, accompagnato dalla musica della violinista e presidente del Rotary Club di Nicotera Medma Chiara Stella Capria.

GRANDI OSPITI E GRANDI EVENTI

A ricostruire la storia del Palazzo è stata Teresa Saeli, past president del Rotary, mentre Daniela Rotino ha guidato il pubblico alla riscoperta di un’esperienza che tra gli anni Cinquanta e Sessanta trasformò Vibo in uno dei centri più vivaci della regione.

Non solo cinema. Le immagini e i documenti d’archivio proiettati hanno raccontato un fermento incredibile: conferenze su Dante Alighieri, mostre di pittura, rassegne cinematografiche, dibattiti, ma anche serate danzanti e feste che intrecciavano cultura e costume. Una città che aveva voglia di aprirsi al mondo. Nel 1961 il Cine Club ospitò Delia Scala ed Enzo Garinei, nel 1966 fu la volta dello scrittore Domenico Rea per il Premio Hipponion.

L’intervento del sindaco Enzo Romeo

LA FIGURA DI ANDREA FREZZA

In quel laboratorio di idee si formò anche Andrea Frezza, il regista vibonese che avrebbe portato il nome della sua terra nel cinema italiano e a cui è stato dedicato il momento più intenso ed emozionante della serata. Il giornalista Maurizio Bonanno ha raccontato la genesi e ha riproposto l’ultima intervista concessa dal regista prima della scomparsa. Riascoltare la sua voce, il suo sguardo sul cinema e sulla vita ha dato all’incontro una dimensione profondamente umana, ben oltre il ricordo. Gli interventi successivi, a cura del sindaco Enzo Romeo, del professore Vito Rosano, del dottore Michelangelo Miceli e del senatore Franco Bevilacqua, hanno arricchito con storie e aneddoti il ricordo di quegli anni così vivi e carichi di speranza.

L’iniziativa non è stata solo una rievocazione nostalgica. Attraverso fotografie, ritagli di giornale e testimonianze personali, è emerso il ritratto di una comunità che faceva della cultura una pratica quotidiana, condivisa, capace di unire generazioni e linguaggi diversi. «Ricordare il Cine Club – ha affermato la presidente Rotino – non significa solo celebrare ciò che è stato, ma interrogarsi su ciò che Vibo Valentia può ancora essere. Inoltre il nostro Club si è reso promotore della proposta lanciata nella serata di dedicare ad Andrea Frezza una via della città».