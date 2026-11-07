Un sorriso in divisa: i Carabinieri in visita alla scuola dell’infanzia “Montessori” di Vibo

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Il Maresciallo Maggiore Giuseppe Cozzo e i militari dell’Arma dei Carabinieri, in visita tra i banchi della Scuola per l’infanzia “Maria Montessori” di Vibo Valentia in occasione della Giornata delle Forze Armate: una lezione di legalità, ascolto e vicinanza per i più piccoli

VIBO VALENTIA — Una giornata speciale, fatta di grande emozione, curiosità e dolci sorrisi. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri ha voluto regalare un momento di straordinaria vicinanza ai più piccoli, facendo visita ai bambini della scuola dell’infanzia “Maria Montessori”, parte integrante del Convitto Nazionale “Filangeri” di Vibo Valentia.

A varcare la soglia dell’istituto è stato il Comandante della Stazione di Vibo Valentia, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Cozzo, accompagnato da due suoi carabinieri. Una visita pensata non solo per celebrare una ricorrenza solenne, ma per entrare in punta di piedi nel mondo dei bambini attraverso il dialogo e l’ascolto.

L’incontro si è trasformato in un affascinante momento di condivisione. Con un linguaggio semplice e affettuoso, il Comandante Cozzo si è presentato ai piccoli alunni, raccontando chi sono i Carabinieri e spiegando loro quanto sia importante il lavoro che svolgono ogni giorno.

I bambini, entusiasti e incantati dalla visita, hanno accolto gli ospiti con grande affetto, dimostrando una spontaneità travolgente e scoprendo da vicino che la sicurezza ha il volto di persone amiche pronte ad ascoltarli.

Iniziative come questa confermano il legame profondo che unisce l’Arma dei Carabinieri al tessuto sociale e culturale di Vibo Valentia. Portare i valori della Giornata delle Forze Armate tra i banchi di una scuola dell’infanzia significa piantare semi preziosi di fiducia e rispetto, educando i cittadini di domani a sentire le istituzioni vicine.