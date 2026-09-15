Vibo, la Calabria e il Mezzogiorno piattaforma di dialogo tra Europa e Africa

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Rafforzare il ruolo della Calabria e del Mezzogiorno come piattaforma di dialogo tra Europa, Africa e Mediterraneo sarà il filo conduttore della seconda edizione di “Ponti del Sud” in programma a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Dal dialogo alla cooperazione, dalle relazioni diplomatiche alle proposte concrete per rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come piattaforma di dialogo tra Europa, Africa e Mediterraneo sarà il filo conduttore della seconda edizione di “Ponti del Sud – I Consoli Onorari per un Mediterraneo delle relazioni diplomatiche e di pace”, in programma sabato 17 ottobre, alle 10, a Palazzo Gagliardi, nel centro storico di Vibo.

L’iniziativa, dopo la prima edizione ospitata lo scorso anno a Palmi, punta a rafforzare il confronto tra rappresentanze consolari, istituzioni e amministrazioni locali sui temi della diplomazia decentrata, dello sviluppo e della cooperazione nel Mediterraneo. Il messaggio scelto per questa nuova tappa sintetizza l’obiettivo: «Da Palmi a Vibo Valentia: dai ponti del dialogo ai ponti della cooperazione».

IL PASSAGGIO DI TESTIMONE: DA PALMI A VIBO VALENTIA

La prima edizione aveva riunito numerosi Consoli Onorari e rappresentanti istituzionali, ponendo al centro il ruolo dei territori nelle relazioni internazionali e la necessità di creare nuove forme di collegamento tra il mondo consolare e le realtà locali calabresi. A Vibo Valentia l’obiettivo dichiarato è compiere un ulteriore passo, trasformando il patrimonio di relazioni costruito in proposte e iniziative comuni.

In vista dell’appuntamento, nei giorni scorsi il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, Domenico Naccari, ha incontrato in Prefettura il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo. Al confronto, dedicato anche agli aspetti organizzativi della manifestazione, hanno partecipato l’avvocato Giuseppe Saletta e il commendatore Nicolino La Gamba.

Successivamente Naccari, Saletta e La Gamba hanno effettuato un sopralluogo a Palazzo Gagliardi insieme all’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, per definire gli aspetti logistici dell’evento. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Romeo sarà quindi coinvolta in un appuntamento destinato a rafforzare la dimensione internazionale della città.

Da sinistra Saletta, Naccari, Colosimo, La Gamba

I MOTIVI DEL LEGAME DI VIBO E DELLA CALABRIA COL MAROCCO

La scelta di Vibo Valentia assume un significato particolare anche alla luce del gemellaggio con Dakhla, in Marocco, e delle relazioni sviluppate negli ultimi anni tra i due territori. Tra le presenze annunciate figura quella Youssef Balla, ambasciatore del Regno del Marocco in Italia. Parteciperanno inoltre la presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Caterina Chiaravalloti, e l’assessore regionale Antonio Montuoro, con competenze, tra le altre, in materia di cooperazione internazionale.

Sarà presente anche il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, chiamato idealmente a consegnare il testimone alla città di Vibo Valentia dopo la prima edizione. Hanno già confermato la partecipazione, tra gli altri, il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, e il sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, oltre a numerosi altri sindaci, consoli e rappresentanti istituzionali.

UNA RETE CHE GUARDA AL MEDITERRANEO E ALL’AFRICA

L’iniziativa si amplia anche sul piano interregionale con l’invito rivolto al Corpo Consolare di Napoli e ai Consoli della Puglia. La seconda edizione registra inoltre il patrocinio del Corpo Consolare della Sicilia Orientale e del Corpo Consolare di Palermo.

Tra gli organizzatori figura la Fondazione Cre Calabria Roma Europa, impegnata nella promozione e nella realizzazione dell’iniziativa insieme alle istituzioni e alle rappresentanze consolari coinvolte: «La prima edizione – sottolinea Naccari – ci ha consentito di mettere attorno allo stesso tavolo Consoli, Sindaci e istituzioni e di affermare il valore della diplomazia decentrata. A Vibo vogliamo compiere un passo ulteriore: trasformare quel patrimonio di relazioni in proposte, progetti e forme concrete di cooperazione. il Mediterraneo non può essere soltanto una linea geografica che separa continenti: deve tornare ad essere uno spazio di incontro, di sviluppo e di pace».