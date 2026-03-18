Mileto, morto don Bruno Cannatelli, la diocesi in lutto

3 minuti per la lettura

A 85 anni è morto don Bruno Cannatelli, apprezzato ex parroco a Mileto, direttore per 20 anni della Caritas diocesana e per 7 dell’ufficio ecumenismo

MILETO – Oggi 18 marzo 2026 è morto don Bruno Cannatelli. Il sacerdote, per decenni una delle colonne della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, oggi guidata dal vescovo Attilio Nostro, era ricoverato da alcune settimane presso l’Ospedale Civile di Vibo Valentia. Don Bruno Cannatelli era nato a Gerocarne il 23 gennaio 1941, aveva 85 anni e di questi gran parte li ha trascorsi a Mileto.

Negli ultimi anni spesso lo si vedeva in Cattedrale a celebrare la messa del pomeriggio e a dispensare consigli. Poi, progressivamente, le sue presenze si sono diradate ma non la sua vicinanza alla comunità cui continuava a riservare attenzioni: in molti possono raccontare del messaggio di auguri per l’onomastico, puntuale ogni anno, oppure dell’immagine sacra inviata in occasione delle festività religiose più importanti, o ancora del messaggio in chat per omaggiarti dell’ultima copia di “Camminare insieme”. Una grave perdita per la comunità miletese che saluta un pezzo importante della sua storia.

CHI ERA DON BRUNO CANNATELLI MORTO A 85 ANNI

Compiuti gli studi filosofici e teologici nel Seminario regionale Pio XI di Reggio Calabria, riceve l’ordinazione sacerdotale il 10 luglio 1966 dall’allora vescovo della diocesi di Mileto, Vincenzo De Chiara. La celebrazione si svolge proprio nella città normanna. Ed è proprio qui che don Bruno Cannatelli compie i primi passi del suo ministero sacerdotale dapprima nel Seminario vescovile di Mileto come animatore e poi come vicerettore fino al 1974.

Proprio nel 1974 giunge l’incarico di parroco della Parrocchia della SS. Trinità e S. Benedetto a Mileto. Non una parrocchia qualunque, ma la parrocchia che raccoglie l’eredità spirituale dell’antica abbazia di Mileto antica. Una parrocchia importante che gode di una seguito e di un prestigio molto alto nel cuore dei miletesi. Al tempo, ma anche negli anni a venire, una parrocchia che vive un costante confronto con l’altra parrocchia miletese, quella della Cattedrale. Un dualismo vissuto nella comunità che però don Bruno Cannatelli ha sempre saputo incanalare in modo costruttivo ed “ecumenico”. Nello spirito dell’antica abbazia don Bruno negli anni è stato anche una attore di primo piano nella tutela della memoria storica normanna facendosi promotore, ad esempio, nei primi anni duemila di varie iniziative per ricordare Ruggero il Normanno e il suo religioso più caro, San Brunone di Colonia.

GLI ALTRI INCARICHI IN DIOCESI

Negli anni alla guida della parrocchia della SS Trinità e San Benedetto (per tutti i miletesi la “Badia”) si sono aggiunti ulteriori incarichi: nel 1984 è chiamato a guidare anche la parrocchia di Calabrò. Nel 1988 l’allora vescovo della giovane diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Domenico Tarcisio Cortese, lo nomina anche direttore della Caritas diocesana che guiderà, con impegno e rispetto per le difficili realtà del territorio, per ben 20 anni fino al 2008.

Nel 2005, dopo quasi 40 anni tra seminario e parrocchie, lascia Mileto per trasferirsi alla parrocchia di S. Michele e S. Giuseppe a Vibo Valentia che guiderà per 12 anni fino al 2017 quando dovrà lasciare per raggiunti limiti di età. Ma questo non lo ferma anzi anima ancor di più lo spirito fattivo del sacerdote che torna a Mileto per dedicarsi a tempo pieno all’incarico ricevuto nel 2015 di direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e i migranti su nomina del vescovo Luigi Renzo, nel frattempo succeduto a Domenico Tarcisio Cortese. Resterà a capo dell’ecumenismo diocesano fino al 2022.

Attivo anche nel sociale, è fondatore dell’associazione di volontariato “Abraham”, che svolge attività di assistenza non residenziale a favore degli immigrati, e dell’associazione di volontariato “Buoni Samaritani” che svolge attività a favore di ammalati ed anziani, patrocina la costituzione della sezione MASCI, fonda e pubblica il giornale “Camminare insieme” come strumento di sensibilizzazione sui temi del dialogo e della fraternità e di informazione sulle attività pastorali del territorio.



I funerali di don Bruno Cannatelli, presieduti dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, saranno celebrati presso la Basilica Cattedrale di Mileto, domani, 19 marzo 2026, alle ore 15.30.