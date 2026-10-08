Diocesi di Mileto, nuovi spostamenti alla guida delle parrocchie

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La geografia della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea cambia ancora una volta dopo i primi interventi delle scorse settimane: ecco i nuovi spostamenti nelle parrocchie

MILETO – La geografia pastorale della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea cambia ancora una volta dopo i primi interventi delle scorse settimane (LEGGI ANCHE: Mileto, dagli spostamenti di parroci in diocesi all’omaggio a don Ignazio Schinella) . Dietro le nuove nomine ufficializzate dal vescovo, mons. Attilio Nostro, ci sono comunità che cambiano guida, sacerdoti che assumono nuove responsabilità e altri che, dopo anni di servizio, lasciano il testimone. Un passaggio che la Diocesi presenta come un momento di rinnovamento, da vivere – nelle intenzioni del vescovo – con la preghiera e la vicinanza dell’intera comunità.

GLI SPOSTAMENTI NELLE PARROCCHIE DELLA DIOCESI DI MILETO

A Capistrano arriva don Francois Kayiranga, finora vicario parrocchiale a Montesoro, che assume l’incarico di parroco. Prende il posto di don Antonio Calafati, che lascia la guida della parrocchia per raggiunti limiti di età. A lui la Diocesi rivolge il proprio ringraziamento per il lungo servizio svolto. Il saluto riguarda anche don Anthony Dias, che rientrerà nella diocesi d’origine dopo aver accompagnato la comunità nella fase di transizione. A Garavati e Moladi, invece, la responsabilità pastorale passa a don Michele Arena, affiancato da don Giuseppe Passarelli. Arena manterrà contemporaneamente la guida delle parrocchie di Motta Filocastro e Mandaradoni.

DOPPIO INCARICO A BRIATICO PER DON OTTAVIO SCRUGLI. NOVITÀ ANCHE A FILADELFIA E VENA SUPERIORE

Doppio incarico anche a Briatico, dove don Ottavio Scrugli farà il suo ingresso alla guida delle parrocchie di San Costantino e San Leo. A Filadelfia torna invece don Giovanni D’Angelo, al termine del percorso di studi compiuto a Roma con il conseguimento della Licenza in Teologia Pastorale. Per lui l’incarico di vicario parrocchiale nelle parrocchie di Santa Barbara e San Teodoro.

Novità anche a Vena Superiore, dove don Yesu Karunanidhi si unirà alla comunità come vicario parrocchiale, andando ad affiancare don Roberto Carnovale e don Raffaele Ferrazzo. Il riassetto riguarda anche l’UNITALSI diocesana. Don Maurizio Macrì e don Davide Moschella subentrano a don Antonino Vattiata come nuovi assistenti ecclesiastici della sezione diocesana.

Una serie di cambiamenti che ridisegna, dunque, incarichi e responsabilità pastorali in diverse realtà della Diocesi. Il vescovo Attilio Nostro ha invitato la comunità a non considerare questi passaggi soltanto come un fatto organizzativo, ma ad accompagnare i sacerdoti coinvolti con la preghiera. L’auspicio espresso dal vescovo è che il loro servizio possa «conformarsi sempre più all’esempio di Cristo, Buon Pastore».