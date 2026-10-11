Dall’Arma alla vocazione sacerdotale, il maggiore Manuel Grasso lascia la divisa e vola a Gerusalemme

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La chiamata al sacerdozio, quando arriva, non trova ostacoli, neanche se sei un alto graduato dell’Arma dei Carabinieri, il maggiore Manuel Grasso lascia la divisa e vola a Gerusalemme per rispondere alla sua vocazione sacerdotale

VIBO VALENTIA – Dalla divisa dei Carabinieri alla strada che conduce al sacerdozio. È la scelta compiuta da Manuel Grasso, 35 anni, ufficiale dell’Arma recentemente promosso maggiore, che ha deciso di lasciare la carriera militare per seguire quella che sente essere la propria vocazione religiosa. Fino allo scorso settembre è stato in servizio a Vibo Valentia, prima di intraprendere una nuova fase della sua vita che lo ha portato a Gerusalemme, dove ha iniziato il cammino di formazione verso il sacerdozio.

Una decisione che segna una svolta profonda in un percorso professionale costruito attraverso anni di studio, sacrifici e responsabilità. Grasso ha prestato servizio anche in territori complessi come Reggio Calabria e Taurianova, maturando esperienze sul campo e assumendo incarichi che richiedevano capacità di comando, equilibrio e senso delle istituzioni.

La recente promozione al grado di maggiore sembrava aprire ulteriori prospettive nella sua carriera nell’Arma. Eppure, proprio mentre davanti a lui si delineava la possibilità di proseguire un percorso professionale di crescente responsabilità, ha scelto di cambiare direzione, lasciando la divisa per dedicarsi a una missione diversa.

Da Vibo a Gerusalemme, una nuova vita

La permanenza a Vibo Valentia, conclusasi nel settembre scorso, rappresenta l’ultima tappa del suo percorso nell’Arma prima di questa svolta. Ora il suo orizzonte è Gerusalemme, città simbolo della fede cristiana e luogo nel quale ha scelto di avviare il proprio percorso di discernimento e formazione religiosa.

Una scelta personale che mette al centro la vocazione e la ricerca di un significato diverso da attribuire alla propria vita. Non più la carriera militare, con le sue prospettive e responsabilità, ma il desiderio di dedicarsi al servizio di Dio e della comunità attraverso il sacerdozio.

Il maggiore Grasso e il coraggio di seguire la propria vocazione sacerdotale

In una società nella quale il successo viene spesso misurato attraverso i traguardi professionali, il prestigio degli incarichi e la sicurezza economica, la decisione di Manuel Grasso invita a riflettere sul significato delle scelte personali. Un percorso che non può essere ridotto a una semplice rinuncia, ma che per chi lo intraprende rappresenta l’inizio di una nuova ricerca e di una diversa forma di servizio.

La sua storia racconta il passaggio da un ruolo istituzionale, esercitato attraverso la divisa e il comando, a un cammino spirituale che richiede studio, preparazione e discernimento. Un cambiamento radicale, affrontato lasciandosi alle spalle le certezze di una carriera già avviata per dedicarsi a una vocazione che, evidentemente, ha assunto un peso decisivo nella sua vita.

Resta il valore di una scelta personale, che merita di essere raccontata senza enfasi e senza giudizi: quella di un uomo che, dopo aver servito lo Stato nell’Arma dei Carabinieri, ha deciso di mettersi in cammino verso un’altra forma di servizio.

A Gerusalemme comincia adesso una nuova pagina della sua storia. Un percorso ancora da compiere, fatto di formazione, preghiera e discernimento, con l’obiettivo di rispondere alla chiamata che ha scelto di seguire. Un cammino che, dalla Calabria e dall’esperienza maturata anche a Vibo Valentia, lo conduce oggi verso una meta profondamente diversa da quella che sembrava attenderlo. E che affida al tempo e alla sua fede il compito di dare forma alla nuova vita che ha deciso di intraprendere.