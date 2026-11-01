Diciassette anni senza mamma Natuzza, il ricordo durante la messa nella “Grande Chiesa”

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Celebrata a Paravati di Mileto la messa in ricordo dell’anniversario della morte di Natuzza Evolo, la mistica morta il primo novembre 2009

MILETO – Diciassette anni senza Mamma Natuzza, ma con una devozione che continua a rinnovarsi e a richiamare fedeli da ogni parte della Calabria e non solo. Il primo novembre 2009, all’età di 85 anni, Natuzza Evolo lasciava la vita terrena per fare ritorno alla Casa del Padre. Un anniversario che, come ogni anno, si è intrecciato con la solennità di Ognissanti, richiamando migliaia di pellegrini alla Villa della Gioia di Paravati, giunti per rendere omaggio alla Serva di Dio e raccogliersi in preghiera nel ricordo della sua testimonianza spirituale.

Il momento centrale della giornata è rappresentato dalla celebrazione eucaristica delle ore 11, presieduta dal vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Il Santuario del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime ha fatto registrare una significativa partecipazione di fedeli, che hanno gremito i banchi per unirsi alla preghiera in memoria di Natuzza.

Numerosi anche i pellegrini che, nel corso della giornata, hanno voluto sostare davanti alla sua tomba, raccogliendosi in un momento di preghiera e devozione nei confronti della mistica. Una presenza che testimonia quanto il legame con Mamma Natuzza sia ancora vivo e radicato nella comunità locale e tra quanti, nel corso degli anni, hanno trovato nella sua figura un riferimento di fede e speranza.

L’OMELIA DEL VESCOVO DI MILETO ATTILIO NOSTRO NEL GIORNO DEL RICORDO DELLA MORTE DI NATUZZA EVOLO

Nell’omelia, il Vescovo Nostro ha richiamato il significato del sigillo di Dio sulla fronte degli eletti, descritto nell’Apocalisse, collegandolo al segno della protezione divina impresso su Caino dopo l’uccisione del fratello Abele. «Perché Dio non dimentica nessuno. Si ricorda di Abele e ascolta il grido che viene dalla terra, che viene dal suo sangue, ma ascolta anche Caino», ha affermato il vescovo, soffermandosi sulla misericordia divina, che non viene meno neppure davanti alla colpa umana.

Il vescovo Attilio Nostro

Al centro della riflessione anche la figura di Cristo, rappresentato dall’Agnello immolato, la cui vittoria sul male non si fonda sulla forza, ma sul perdono e sul dono di sé. «Perché il demonio non può prevalere, non può nulla contro il perdono, contro la misericordia, contro l’oblazione di sé», ha sottolineato monsignor Nostro, invitando i fedeli a interrogarsi sul proprio rapporto con l’Agnello e sulla capacità di affidarsi a lui nella vita quotidiana.

Un altro passaggio dell’omelia ha riguardato il significato della beatitudine e della santità, particolarmente significativo nella solennità di Ognissanti. «Una delle traduzioni possibili più importanti è quella di pensare che i santi sono all’unisono con il passo di Dio. Dio si ferma, si fermano anche loro, avanza, avanzano anche loro», ha affermato monsignor Attilio Nostro, descrivendo la santità come una piena sintonia con il Signore e con la sua volontà. Parole che si inseriscono nel ricordo di Natuzza Evolo, la cui testimonianza di fede continua a rappresentare un riferimento spirituale per migliaia di persone. Una devozione che si rinnova nel tempo e che trova nella Villa della Gioia uno dei suoi luoghi più significativi, mentre prosegue il cammino ecclesiastico della Serva di Dio.

PARAVATI ANCORA UNA VOLTA META DELLA DEVOZIONE DEI FEDELI

Diciassette anni dopo la sua scomparsa, Paravati continua dunque a essere una meta di preghiera e raccoglimento per quanti vedono in Mamma Natuzza un esempio di fede, umiltà e carità cristiana. Un legame che il tempo non ha affievolito e che si rinnova attraverso i pellegrinaggi, le celebrazioni e le testimonianze di chi continua a custodirne il ricordo, nella speranza che il suo messaggio spirituale possa raggiungere anche le nuove generazioni.