I devoti di Natuzza a Paravati per il 33esimo anniversario dell’arrivo della statua del Cuore immacolato di Maria

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Consueto raduno dei devoti di Natuzza Evolo che in migliaia si sono ritrovati a Paravati di Mileto in occasione del 33esimo anniversario dell’arrivo della statua del Cuore Immacolato di Maria rifugio delle Anime

MILETO – Un fiume di pellegrini e un’atmosfera d’intensa ed emozionante spiritualità hanno fatto da solenne cornice al 33° anniversario dell’arrivo della Sacra effigie del Cuore Immacolato di Maria alla Villa della Gioia. Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di fedeli, devoti e componenti dei Cenacoli mariani giunti da ogni angolo d’Italia si sono ritrovati nel vasto piazzale antistante il Santuario intitolato al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime per rinnovare il ricordo di quel 13 novembre 1993, data storica in cui la statua della Vergine giunse a Paravati. Un’opera sacra fortemente desiderata, orientata e seguita passo dopo passo nel suo processo di realizzazione dalla Serva di Dio, Natuzza Evolo.

All’apertura dei cancelli della Fondazione, scattata puntualmente alle 8.00, la grande spianata dedicata alla preghiera si è rapidamente popolata di volti, storie, speranze e intenzioni profonde, sfociando nella solenne celebrazione eucaristica delle ore 11.00. A presiedere il momento liturgico centrale della giornata è stato il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.

Nel corso dell’articolata omelia, il presule ha tracciato un profondo parallelo tra la sofferenza quotidiana e il cammino della Vergine accanto al Figlio – dalla prova della croce fino alla luce della resurrezione -, esortando l’intera assemblea a fare della fede una risorsa viva, capace di trasformare anche i momenti più duri dell’esistenza.

I FEDELI IN PREGHIERA A PARAVATI PER L’ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE ISPIRATA DA NATUZZA EVOLO

«Saremo capaci di benedire le nostre maledizioni e di risorgere da quella che è la nostra morte solo con l’aiuto di Dio, seguendo l’esempio di Maria, che ha vissuto la stessa esperienza del Figlio proprio perché non lo ha lasciato allontanarsi nemmeno di un millimetro. Passo passo ha fatto la sua stessa esperienza, compresa l’esperienza della morte, compresa l’esperienza della resurrezione, per poi essere assunta in cielo, quale nostra mamma che prega per noi e intercede per noi, sperando che seguiamo le orme del Figlio, al quale continuamente dice: “Guarda questa gente, perché non hanno più vino. Trasforma la loro acqua in vino, trasforma la loro vita in amore”».

Nel raccoglimento e nel silenzio quasi contemplativo della spianata, gli sguardi dei presenti si sono volti a lungo verso il volto sorridente della Madonna, finemente scolpita con le braccia protese in avanti in un gesto materno di continua accoglienza e protezione. Il costante flusso devozionale è proseguito ininterrotto per l’intero pomeriggio: le porte del Santuario sono rimaste spalancate per accogliere il pellegrinaggio dei fedeli fino al rito della Santa Messa delle 18.00, sigillo conclusivo di una giornata intensa, scandita dalla preghiera comunitaria, dal vivo ricordo di Mamma Natuzza e da un sempre più saldo legame con il culto mariano.