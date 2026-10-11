Vibo, Vicoli diVini rinviato per l’allerta meteo

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La manifestazione Vicoli DiVini, al decimo anniversario, slitta per l’allerta meteo e le condizioni instabili. I pass restano validi, previsto il rimborso per chi non potrà partecipare.

VIBO VALENTIA – L’allerta gialla e l’instabilità delle condizioni meteorologiche fanno slittare ancora Vicoli diVini, la manifestazione dedicata al vino e alle eccellenze del territorio, inizialmente prevista per domenica 11 ottobre. Gli organizzatori hanno annunciato un nuovo rinvio a sabato 17 ottobre, spiegando che la decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone impegnate nell’organizzazione dell’evento.

La macchina organizzativa era già pronta ad accogliere visitatori, cantine ed espositori, ma le previsioni meteo hanno spinto gli organizzatori a rinunciare all’appuntamento di domenica. Una scelta definita obbligata, maturata dopo aver sperato fino all’ultimo di poter confermare la data originaria.

L’obiettivo è ora quello di ritrovarsi sabato prossimo e vivere la manifestazione nelle condizioni migliori, all’insegna della convivialità e della valorizzazione delle produzioni enologiche e delle realtà del territorio.

Pass validi e rimborsi per chi rinuncia

Il rinvio non comporterà costi aggiuntivi per chi ha già acquistato il pass: i titoli resteranno validi per la nuova data del 17 ottobre. Chi, invece, non potrà prendere parte alla manifestazione avrà la possibilità di richiedere la restituzione del contributo versato. La procedura potrà essere effettuata online attraverso il sito sagr.it oppure rivolgendosi al punto rimborsi, le cui modalità saranno comunicate prossimamente dagli organizzatori. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo email segreteria@saturnalia.net.

L’appuntamento con il decimo anniversario

Il rinvio sposta di sei giorni la festa con cui Vicoli diVini si prepara a celebrare i suoi dieci anni. Gli organizzatori hanno ringraziato il pubblico per la pazienza e il sostegno, ribadendo la volontà di festeggiare insieme il traguardo raggiunto.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 17 ottobre, con la speranza che il tempo consenta finalmente di dare il via alla manifestazione e accogliere visitatori, cantine ed espositori in piena sicurezza.