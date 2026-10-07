Mongiana, il principe Fulco Ruffo di Calabria visita il MuFar e le Reali Ferriere borboniche

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Giornata particolare per il piccolo borgo montano di Mongiana che ha visto la visita del principe Fulco Ruffo di Calabria presso il Mufar e le Reali Ferriere Borboniche

MONGIANA – Il borgo montano di Mongiana ha vissuto una domenica di grande rilievo: la visita del principe Fulco Ruffo di Calabria, nipote del celebre aviatore della Prima Guerra mondiale e appartenente a una delle casate più antiche e prestigiose della nobiltà italiana, già annoverata tra le sette grandi famiglie del Regno di Napoli.

Ad accoglierlo il sindaco Francesco Angilletta e l’esperto di archeologia industriale Danilo Franco. Il principe ha visitato il MuFar e il sito di archeologia industriale delle Reali Ferriere borboniche, dimostrandosi molto interessato e affascinato dai contenuti raccontati all’interno del museo, al punto da proporre subito diversi percorsi per una maggiore valorizzazione del sito. È rimasto colpito dalle peculiarità singolari che Mongiana rappresenta. A suscitare il maggiore interesse è stato il Fucile “Mongiana”, gioiello della produzione del periodo preunitario, l’arma che equipaggiava l’esercito borbonico delle Due Sicilie.

L’INCONTRO CON I RAGAZZI DELLA PRO LOCO E LA VISITA AL MUFAR

Il principe si è poi trattenuto a dialogare con i ragazzi della Pro Loco di Mongiana, volendo stimolare in loro l’entusiasmo a intraprendere percorsi di crescita e valorizzazione dei luoghi. Danilo Franco ha guidato con sapienza la visita nelle sale del museo, stuzzicando continuamente la curiosità dell’ospite, che ha generosamente dispensato consigli, forte della sua esperienza nel mondo della cultura.

Infine, il sindaco Francesco Angilletta ha voluto consegnare, a nome della comunità, un omaggio raffigurante la Fabbrica d’Armi, in segno di gratitudine per l’attenzione riservata al piccolo centro delle Serre.La visita ha ricordato ai partecipanti quanto questo luogo fosse centrale nel periodo preunitario e quanto fosse tecnologicamente e socialmente all’avanguardia. Gli spunti scaturiti dal cordiale confronto saranno “oggetto di valutazione per immaginare nuovi percorsi progettuali, con il fine del bene comune sia di Mongiana sia di tutto il territorio delle Serre”.Biagio La Rizza