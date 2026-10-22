Sebastiano Buglisi, l’imprenditore che sfidò la ’ndrangheta incontra gli studenti di Vibo

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Sebastiano Buglisi domani a Vibo, in occasione, del Festival del Sud, per presentare il libro “L’antimafia dei fatti” in cui racconta come nel 2018 denunciò le richieste estorsive subite dalla sua impresa nel Cosentino ad opera della ‘ndrangheta facendo arrestare e condannare i suoi estorsori

VIBO VALENTIA – Sebastiano Buglisi, imprenditore siciliano che ha denunciato i propri estorsori contribuendo al loro arresto e alla successiva condanna, torna in Calabria, per la precisione a Vibo, per raccontare la sua esperienza alle nuove generazioni di quando non si piegò alle richieste della ‘ndrangheta.

«Sì, avevo paura. Poi ho smesso di averne»; è la frase che racchiude il senso di una scelta capace di cambiare il corso di una vicenda imprenditoriale e giudiziaria: non piegarsi alle intimidazioni della criminalità organizzata e affidarsi alle istituzioni.

L’appuntamento è per domani, 23 ottobre, alle 9.30, a Palazzo Santa Chiara, nella Sala Sedie Rosse, nell’ambito della nona edizione del Festival del Sud. Al centro dell’incontro con gli studenti ci sarà “L’antimafia dei fatti. Vita di un siciliano atipico”, il libro scritto con Antonio Armano, pubblicato a fine luglio da Baldini+Castoldi con la prefazione di Guido Ruotolo. Un volume che, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, ha raggiunto circa 5.000 copie vendute in meno di tre mesi, attirando l’attenzione della stampa nazionale e di diversi programmi televisivi.

LE RICHIESTE ESTORSIVE DELLA ‘NDRANGHETA

La storia di Buglisi passa anche dal territorio cosentino. Nel 2018, mentre la sua impresa era impegnata nei lavori per la posa della fibra ottica a Santa Domenica Talao, l’attività fu colpita da intimidazioni e da una richiesta estorsiva di 5.000 euro. Di fronte al ricatto, l’imprenditore scelse di non pagare e di collaborare con i Carabinieri. Le indagini portarono all’arresto dei responsabili e, nel 2019, a due condanne a sette anni e due mesi e a sei anni e otto mesi di reclusione, con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso.

Una decisione che, in un contesto segnato dalla pressione della criminalità sulle attività economiche, assume un significato che va oltre la singola vicenda giudiziaria. Denunciare significa esporsi, mettere in conto conseguenze personali e familiari, ma anche rifiutare l’idea che il ricatto possa essere considerato un costo inevitabile per chi fa impresa.

LE SUE DENUNCE HANNO CONTRIBUITO A ISTRUIRE PROCESSI CONTRO I CLAN

Fondatore di EdS, azienda attiva nel settore delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, Buglisi ha attraversato decenni di attività imprenditoriale opponendosi alle pressioni criminali. Le sue denunce e la collaborazione con gli investigatori hanno contribuito a procedimenti giudiziari che hanno coinvolto esponenti di Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Sacra Corona Unita.

Nel libro, però, non c’è soltanto il racconto delle intimidazioni e delle battaglie giudiziarie. C’è anche l’infanzia difficile di un ragazzo cresciuto nella povertà, costretto a studiare alla luce di una lampada a olio, e il percorso di un uomo che ha costruito la propria esperienza professionale senza accettare che la criminalità organizzata dettasse le regole del suo lavoro. Una testimonianza personale che diventa riflessione sulla responsabilità civile, sulla libertà e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

BUGLISI: “LA LEGALITà è UNA SCELTA CONCRETA”

Recentemente Buglisi ha ricevuto il Premio Artis Suavitas 2026, con una menzione speciale per il coraggio e il valore della sua testimonianza. A Vibo Valentia porterà soprattutto un messaggio rivolto agli studenti: la legalità non è una parola da relegare ai discorsi ufficiali, ma una scelta concreta, che si misura nei comportamenti quotidiani e nella capacità di non voltarsi dall’altra parte quando si subisce un’ingiustizia.

L’incontro al Festival del Sud sarà dunque l’occasione per ascoltare direttamente la storia di chi ha scelto di denunciare, trasformando la paura in una presa di posizione. Perché il contrasto alla criminalità organizzata non passa soltanto dalle indagini e dalle sentenze, ma anche dalla possibilità che esperienze come quella di Buglisi diventino un esempio per chi si prepara ad affrontare il proprio futuro.