Il Sottosegretario Cannella a Vibo: «La cultura è un antidoto alle devianze»

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Il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella a Vibo in occasione del Festival del Sud. Al centro del panel, moderato dalla giornalista del Quotidiano del Sud, Carmen Bellissimo, il ruolo della cultura nella formazione delle nuove generazioni, il rispetto delle regole e il libro dell’esponente di governo: “La cultura di destra non esiste”

VIBO VALENTIA – La cultura come strumento di crescita, educazione e prevenzione del disagio giovanile. È stato questo il filo conduttore del panel dedicato ai giovani al Festival del Sud, che ha visto la partecipazione di Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, e Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. A moderare l’incontro Carmen Bellissimo, giornalista de Il Quotidiano del Sud.

Al centro del dibattito il ruolo della cultura nella formazione delle nuove generazioni, anche alla luce dei recenti episodi verificatisi a Milano, che hanno riacceso l’attenzione sul tema delle devianze giovanili e sul rispetto delle regole. Cannella ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di mettere in relazione operatori culturali, studenti e giovani, offrendo occasioni di confronto e strumenti per sviluppare senso critico.

LA CULTURA COME FUNZIONE SOCIALE

«La cultura ha soprattutto una funzione sociale, la funzione di riqualificare luoghi e riqualificare lo spirito», ha dichiarato il Sottosegretario, definendo la trasmissione di messaggi di speranza e di capacità critiche una «medicina fondamentale» per contrastare le devianze.

Una visione condivisa da Pasquale La Gamba, che ha concordato sulla necessità di investire nella cultura e nell’educazione come strumenti di crescita e prevenzione, affiancando alla formazione dei giovani il rispetto delle regole e il senso di responsabilità.

Nel corso del panel, anche un’analisi sul libro del Sottosegretario di Stato, “La cultura di destra non esiste“, spunto per approfondire il rapporto tra cultura, identità e visioni politiche, in una riflessione sul ruolo delle idee e del confronto nel panorama culturale contemporaneo. Cannella ha inoltre richiamato la necessità di rispondere con fermezza agli episodi di violenza e illegalità, ribadendo l’importanza dell’autorevolezza dello Stato, del ruolo delle forze dell’ordine e della tutela della proprietà privata.

Il confronto ha ribadito così il valore della cultura non soltanto come patrimonio da preservare, ma come strumento sociale ed educativo, capace di offrire ai giovani opportunità e prospettive e contribuire alla costruzione di comunità più consapevoli e responsabili.