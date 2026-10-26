Alan Friedman a Vibo: «Trump è un pericolo per l’economia mondiale, il peggio deve ancora arrivare»

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Il giornalista statunitense Alan Friedman ha chiuso a Vibo il Festival del Sud – Valentia in Festa presentando il romanzo “La mano di Orfeo”. Nel mirino la politica americana, le divisioni europee e le contraddizioni del centrosinistra italiano. Alla Calabria: «Puntate su competenza e turismo»

VIBO VALENTIA – Alan Friedman a Vibo non usa mezze misure: «Donald Trump rappresenta un pericolo per l’economia mondiale e il peggio, purtroppo, deve ancora arrivare». Il giornalista, scrittore e sceneggiatore statunitense è stato il protagonista dell’ultima giornata del Festival del Sud – Valentia in Festa, conclusosi dopo tre giorni di appuntamenti tra il capoluogo di provincia e e in altri comuni del territorio.

Al Talent Hub della Fondazione Valentia, davanti a una sala gremita, la presentazione del suo ultimo libro, La mano di Orfeo, è diventata l’occasione per affrontare i principali scenari internazionali, dalla politica americana alla crisi energetica, fino alle divisioni della politica italiana.

Accolto dal presidente della Fondazione Valentia, Anthony Lo Bianco, Friedman, intervistato dal direttore di LaC News24, Franco Laratta, ha parlato ad un’attenta platea che ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco Enzo Romeo, del presidente della Camera di commercio Pietro Falbo, del presidente facente funzioni della Provincia Franco Barbalace e del presidente della Bcc Calabria Ulteriore Gregorio Ferrari.

ALAN FRIEDMAN A VIBO: «L’EUROPA RISCHIA DI ESSERE SCHIACCIATA»

Duro il giudizio sul ruolo degli Stati Uniti e sul futuro dell’Europa. «L’Europa è disunita e deve resistere al rischio di essere schiacciata tra l’aggressione di Vladimir Putin, il populismo e l’aggressione di Donald Trump», ha affermato Friedman, invocando una politica estera condivisa, una difesa comune e maggiori investimenti nell’intelligenza artificiale.

Il giornalista ha richiamato anche il tema della «guerra ibrida» e delle possibili interferenze straniere nelle tensioni sociali europee. Poi l’affondo su Trump, accusato di aver indebolito le sanzioni contro Mosca e di sottovalutare le conseguenze delle proprie decisioni.

«Dobbiamo sperare che questi due anni che ancora restano come amministrazione Trump finiscano presto, perché rappresenta un pericolo per l’economia mondiale e il peggio, purtroppo, deve ancora arrivare», ha dichiarato. Criticando la narrazione americana sulla diplomazia per la pace in Ucraina, ha aggiunto: «Noi americani abbiamo una grande responsabilità, perché abbiamo votato Trump non una ma due volte».

L’ATTACCO AL CAMPO LARGO E A CONTE

Sollecitato dal sindaco Enzo Romeo, Friedman ha affrontato le divisioni del centrosinistra italiano sulla politica estera, contestando le posizioni del Movimento 5 Stelle e del leader Giuseppe Conte nei confronti della Russia: «Come si spiega come un uomo che sulla carta è di sinistra, parlo di Giuseppe Conte, è dello stesso parere di Vannacci e di Salvini?», ha domandato, aggiungendo ironicamente: «Salvini e Conte stanno bene insieme come il cacio sui maccheroni».

Nel confronto tra Italia e Stati Uniti, Friedman ha definito quello americano un periodo «oscurantista», citando la polarizzazione politica e il ricorso alla violenza. «L’Italia stranamente, con tutte le cretinate, le incompetenze, la corruzione, se la passa ancora meglio», ha osservato, concludendo provocatoriamente: «Ci sono più bifolchi in America che in Italia».

HORMUZ E IL RISCHIO DI UNA NUOVA INFLAZIONE

Tra i temi affrontati anche la crisi energetica legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota rilevante del petrolio mondiale. «Se chiudi uno stretto da cui passa il 20% del petrolio mondiale, l’offerta è molto ridotta e i prezzi vanno alle stelle», ha spiegato Friedman, sottolineando le ripercussioni sui carburanti, sui beni alimentari e sul costo della vita.

Rispondendo al presidente della Camera di commercio Pietro Falbo, il giornalista ha inoltre contestato i rapporti tra potere politico e interessi economici nell’amministrazione Trump, richiamando la clausola costituzionale americana sui benefici economici dei titolari di cariche pubbliche e i possibili conflitti d’interesse.

L’APPELLO ALLA CALABRIA: «INVESTITE SUL TURISMO»

In chiusura, rispondendo al presidente facente funzioni della Provincia Franco Barbalace, Friedman ha rivolto un messaggio al territorio vibonese, indicando nella qualità della classe dirigente e nella promozione turistica due aspetti centrali per lo sviluppo: «Cercate di eleggere persone competenti ed oneste, prima di tutto», ha affermato. Poi l’invito a valorizzare le bellezze locali, migliorando la conoscenza dell’inglese per attrarre visitatori stranieri e guardando anche al mercato cinese, attraverso la promozione della lingua e l’ampliamento dell’offerta turistica.

La serata si è conclusa con un ritorno al libro La mano di Orfeo, nel quale Friedman ha cercato di raccontare i legami tra finanza, armi, tecnologia e potere politico. Un finale che ha intrecciato letteratura e attualità, chiudendo la tre giorni del Festival del Sud con un confronto sulle sfide globali e sulle opportunità per il territorio calabrese.