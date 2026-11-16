Nicola De Leonardo, l’eroe della tragedia di “Timpa Janca” a Vibo Marina

5 minuti per la lettura

Oggi, 16 novembre, ricorrono i 45 anni della tragedia di “Timpa Janca”, a Vibo Marina, e Nicola De Leonardo racconta quando, sfidando la tempesta a bordo della propria barca, soccorse i militari dei carabinieri sopravvissuti alla caduta dell’elicottero e il comandante della petroliera. In quella tragedia morì il brigadiere Gaetano Miscia

VIBO VALENTIA – Quella mattina del 16 novembre 1981 nessun abitante di Vibo Marina avrebbe mai dimenticato la tragedia vissuta: la petroliera “Santa Lucia”, mentre usciva dal porto, a causa di una violenta tempesta rimase sopraffatta dalla forza del mare e finì per incagliarsi in località “Timpa Janca”.

I vigili del fuoco, giunti sul posto per le operazioni di soccorso, riuscirono a trarre in salvo dieci membri dell’equipaggio, ma il comandante della nave e un altro marinaio rimasero bloccati a bordo a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, che non consentirono di proseguire le operazioni di salvataggio.

In quei drammatici momenti, l’unica possibilità per tentare di salvare i due uomini ancora a bordo fu quella di richiedere l’intervento dell’Ottavo Nucleo elicotteri dei Carabinieri di Vibo Valentia. A bordo di un elicottero AB-205 partirono il capitano Claudio Santoliquido, primo pilota, il brigadiere Flavio Mancini e il brigadiere Gaetano Miscia, specialista montatore. Furono loro a tentare la disperata missione di salvataggio.

Ma il dramma era in agguato. Una volta raggiunta la petroliera, il brigadiere Miscia tentò di calare una scaletta di corda per consentire ai due uomini rimasti sulla nave di mettersi in salvo. Durante la manovra, però, accadde l’irreparabile: l’elicottero dei militari precipitò in mare. Santoliquido e Mancini riuscirono a riemergere e furono soccorsi, mentre il brigadiere Miscia rimase disperso.

Gaetano Miscia

IL RICORDO DI NICOLA DE LEONARDO

A intervenire fu quindi Nicola De Leonardo, che da solo riuscì nell’impresa di salvare i superstiti in quello sventurato giorno. Questa la sua testimonianza su quanto accadde in quei drammatici momenti: «La giornata – racconta l’uomo – era iniziata come sempre. Verso metà mattina, però, si scatenò una forte burrasca e le navi, come di consuetudine in questi casi, mollarono gli ormeggi per uscire dallo specchio d’acqua del porto. Purtroppo, complice la mancanza di zavorra e l’aver scaricato buona parte del combustibile trasportato, la petroliera Santa Lucia, appena superato l’imbocco della zona portuale protetta, venne trascinata dalla forza del mare verso la costa, incagliandosi in prossimità della spiaggia di Timpa Janca».

LA TRAGEDIA DELL’ELICOTTERO

Durante il racconto, le emozioni rimaste celate per anni riaffiorano tumultuosamente: «Ero nello stesso punto in cui mi trovo mentre racconto questi fatti – continua De Leonardo – quando, all’improvviso, sentii delle persone gridare che era precipitato un elicottero. Il velivolo, in effetti, arrivato sulla verticale della nave, aveva tentato, con il brigadiere Miscia, di calare una scaletta per consentire al comandante di salire a bordo. Purtroppo, però, un’onda enorme sollevò improvvisamente la nave e il suo albero si infilò tra le pale dell’elicottero, facendo perdere al pilota il controllo del mezzo».

OGNI ANNO RIVIVO QUELLA TRAGEDIA

Una tragedia immane che il signor De Leonardo rivive ogni anno, in occasione dell’anniversario: «Quei momenti furono drammatici, perché i mezzi navali della Capitaneria erano troppo grandi per essere manovrati con il mare in tempesta e avvicinarsi alla nave avrebbe significato mettere inutilmente a rischio la vita di altri uomini. Decisi allora, senza pensarci troppo, di intervenire con la mia barca, che si rivelò perfetta per quella circostanza: era una lancia leggera e manovrabile anche in condizioni estreme».

LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Il nostro «eroe invisibile» racconta con incredibile naturalezza un episodio che, con il mare in condizioni proibitive, farebbe accapponare la pelle a chiunque anche solo al pensiero di affrontarlo: «Arrivato in prossimità della nave – prosegue il soccorritore – alcune persone da terra mi indicarono dove fosse finito l’uomo precipitato in acqua. Non riuscii, però, a issarlo a bordo perché aveva la tuta completamente inzuppata d’acqua. Dovetti quindi trascinarlo fino a riva per metterlo in salvo. Una volta fatto questo, i presenti mi informarono che sulla nave c’era ancora il comandante. Decisi di intervenire anche in questo caso, ma l’operazione risultò ancora più complicata, perché l’ufficiale era in stato di shock. Quello è stato il momento più difficile e pericoloso di tutta l’operazione».

Racconti di questa intensità finiscono per meravigliare persino chi ne è stato protagonista: «A distanza di anni – confessa De Leonardo – penso di aver avuto dalla mia parte la follia della gioventù. Ripensando a quei momenti, infatti, mi sembra quasi impossibile essere stato io quel soccorritore».

IL RICONOSCIMENTO DEL PRESIDENTE SANDRO PERTINI

Per il suo coraggioso intervento, De Leonardo fu successivamente insignito dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini della medaglia di bronzo al valor civile.

Quel 16 novembre 1981 a perdere la vita a “Timpa Janca” fu il brigadiere Gaetano Miscia, rimasto probabilmente impigliato nella scaletta che stava calando; in seguito, in sua memoria, si decise di erigere un monumento sulla terraferma, nel punto antistante il luogo della tragedia, tra Vibo Marina e Pizzo. Quest’anno, a quarantacinque anni da quel drammatico episodio, militari in servizio e soci dell’Associazione nazionale Carabinieri si sono ritrovati davanti al monumento per ricordare il sacrificio del commilitone, morto in servizio.