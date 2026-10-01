A Vibo la "Giornata degli Angeli": il ricordo di otto giovani donatori di organi

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Domani, 2 ottobre, la “Giornata degli Angeli”, l’iniziativa promossa dall’associazione “Il Dono” in programma alle 10, nella Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia che vedrà le storie di otto giovani donatori: Anita, Andrea, Letizia, Federica, Tania, Filippo, Michelangelo e Francesco

VIBO VALENTIA – Un giorno per ricordare, ma anche per raccontare come una scelta compiuta nel momento più doloroso possa trasformarsi in una nuova possibilità di vita; è questo il significato della “Giornata degli Angeli”, l’iniziativa promossa dall’associazione “Il Dono” in programma venerdì 2 ottobre, alle 10, nella Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia che vedrà le storie di otto giovani donatori: Anita, Andrea, Letizia, Federica, Tania, Filippo, Michelangelo e Francesco.

La data scelta coincide con la ricorrenza degli Angeli Custodi e rappresenterà soprattutto un momento di ascolto per le famiglie dei donatori. Saranno loro, attraverso le proprie testimonianze, a raccontare i figli, le passioni, i ricordi e la scelta della donazione maturata nel momento più difficile.

INCENTIVARE LA CULTURA DELLA DONAZIONE

L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Dono – Volontariato Regionale Trapiantati Epatici, presieduta da Alfonso Toscano, punta a mantenere alta l’attenzione sulla cultura della donazione attraverso il confronto con studenti, operatori sanitari, persone trapiantate e familiari dei donatori. Alla giornata parteciperanno gli allievi della Polizia di Stato, alcune scuole vibonesi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo sanitario.

Tra gli interventi previsti quello della dottoressa Anna Maria Grande, anestesista rianimatrice dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, della dottoressa Elisabetta Macrina, già responsabile della Struttura Donazione e Trapianto del presidio “Pugliese” e formatrice del Centro Regionale Trapianti Calabria, e della dottoressa Jessica Bronzoni, del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana di Cisanello. Il dottor Ferreri richiamerà inoltre la vicenda di Nicholas Green, divenuta uno dei simboli della donazione degli organi in Italia.

IL RICORDO DI ANDREA MINASI

Spazio anche alla musica con una rappresentanza del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Al pianoforte si esibirà il maestro Giosuè, insegnante di Andrea Minasi, con alcuni brani legati al ricordo della giovane donatrice.

Nel corso dell’incontro Alfonso Toscano presenterà anche “Calabria, Terra d’Amuri”, campagna regionale attraverso la quale l’associazione intende portare il tema della donazione nelle scuole, nelle università, nei Comuni, nelle parrocchie, negli ospedali e nelle comunità. L’obiettivo è fornire informazioni che consentano ai cittadini di esprimere una scelta libera e consapevole, anche attraverso gli uffici anagrafe in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità elettronica.

Il progetto prevede inoltre il riconoscimento “U Comuni du Cora Chiù Randa ca Duna”, destinato ai Comuni che si distingueranno per l’impegno nella sensibilizzazione e per la partecipazione delle proprie comunità.

La manifestazione è realizzata con la collaborazione di ADMO Calabria, Rotary Club Vibo Valentia, Associazione Stella Deneb Francesca Caloiero ODV, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vibo Valentia, Associazione Sanità Attiva, Conservatorio “Fausto Torrefranca”, SIAV – Società Italiana Accessi Vascolari e Confindustria Vibo Valentia.

L’associazione “Il Dono” ha rivolto un ringraziamento alla Scuola Allievi Agenti, diretta da Pasquale Ciocca, e al questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, per aver accolto l’iniziativa che sarà quindi l’avvio di un percorso regionale dedicato alla cultura della donazione, partendo dalle storie di otto giovani che continuano a vivere nel ricordo delle loro famiglie e nelle vite delle persone che hanno ricevuto il loro dono.