A Vibo Valentia torna il “Valentia in Festa”: arte, territori e comunità

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Valentia in festa: arte, territori e comunità uniti per valorizzare la Calabria e costituire nuove visioni di futuro in tre giornate di incontri a Vibo

ARTE, territori e comunità uniti per valorizzare la Calabria e costituire nuove visioni di futuro in tre giornate di incontri, presentazioni, musica, mostre, laboratori e passeggiate. Il Festival del Sud – Valentia in Festa, promosso dalla Fondazione Valentia, giunto alla sua nona edizione, è pronto, infatti, a partire con il patrocinio dei Comuni di Vibo, Filandari, Zambrone e Zungri, dei ministeri della Cultura e dell’Agricoltura, dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno della Regione.

L’evento, presentato nell’Aula Consiliare di Palazzo Luigi Razza nel corso dei lavori della Commissione Politiche Sociali, si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 ottobre in diversi siti culturali cittadini e non solo. Presenti alla conferenza stampa la vicepresidente della Commissione Anna Coloca, che ha moderato i lavori, i sindaci di Vibo Enzo Romeo e di Filandari Rita Fuduli, l’assessore alla Cultura Stefano Soriano e il presidente della Fondazione Valentia Anthony Lo Bianco. Soddisfatto il sindaco Enzo Romeo: «Si devono fare i complimenti ad Anthony Lo Bianco e a tutti i volontari della Fondazione Valentia per questo evento ormai storicizzato – ha affermato – che dona la possibilità a Vibo di essere un punto di riferimento culturale, politico e sociale. Un grande piacere per me perché la città con i giovani di questa fondazione è valorizzata, generando coesione e qualificando l’intero territorio».

Presente anche il sindaco di Filandari Rita Fuduli:«La Fondazione Valentia si è fortemente prodigata ad inserirmi in questa meravigliosa avventura e sono orgogliosa di partecipare a questo Festival, che avrà delle giornate a Filandari – ha spiegato – dove si terranno laboratori presso il Palazzetto dello Sport e si visiterà la grotta di Santa Cristina, occasione per valorizzarla».

IL FESTIVAL DEL SUD A VIBO: OSPITI DI GRANDE RIGUARDO, DALLA POLITICA ALLA LETTERATURA

«Il Festival del Sud è ormai un atteso appuntamento con ospiti di grande riguardo dalla politica alla letteratura, dal giornalismo e allo sport – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Stefano Soriano – Sta arricchendo la nostra città sempre di più, visto che sarà dislocato in vari siti storici, come Palazzo Gagliardi, Palazzo Santa Chiara, Valentianum, Castello, Gesuiti, un percorso nel centro storico di Vibo, che è uno dei più belli della nostra Regione. Inoltre spazio a mostre, laboratori, presentazioni. Questo tipo di evento coniuga benissimo il punto di vista culturale e quello turistico di una città ed è stato giustamente allargato ad altri centri della provincia».

IL PRESIDENTE DELLA “FONDAZIONE VALENTIA” ANTONY LO BIANCO: UN APPUNTAMENTO DI SPESSORE

Ad illustrare i dettagli del programma il presidente della Fondazione Valentia Anthony Lo Bianco: «Il Festival nasce dalla volontà di dimostrare all’esterno della nostra provincia e regione come grandi attività culturali con ospiti di rilievo si possono organizzare anche nel nostro territorio – ha sottolineato – Avremo i sottosegretari Sbarra e Cannella, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, l’ex premier Giuseppe Conte, il leader di Azione Carlo Calenda, ma anche tanti sportivi e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Chiuderemo al Vibo Center con Alan Friedman, uno dei giornalisti statunitensi più importanti della nostra epoca.

L’evento si svolgerà in contemporanea in palazzi storici e non solo: Palazzo Santa Chiara, Castello, Museo di Arte Sacra e Museo Limen, l’intero Valentianum,l’ex Collegio dei Gesuiti. Vi saranno sette laboratori il 23 mattina rivolti ai ragazzi – ha aggiunto Lo Bianco – Abbiamo avuto, infatti, una risposta forte da tutte le scuole di Vibo e provincia, che siamo felici di accogliere. La casa editrice Libritalia coprirà due palazzi con circa 15 presentazioni di libri insieme ad altri 15 eventi negli altri siti dalle 9 alle 13 per, poi, ricominciare nel pomeriggio. Il 24 ci sposteremo a Zungri e Filandari con una camminata con l’associazione Kalabria Trekking per scoprire la grotta di Filandari, il 25 appuntamento a Zambrone e visita alle grotte di Zungri. Le iniziative sono presenti sul nostro sito e scansionando il Qr Code in locandina».