Mass media e divulgazione: a Vibo cala il sipario sul Festival ÉdITAl

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Si chiude a Vibo la rassegna promossa dall’associazione Vibo Città Antica: successo per ÉdITAl – Festival delle Editorie Italiane Locali.

LA storia ha incontrato la comunicazione, la ricerca scientifica ha dialogato con il pubblico e la cultura è diventa occasione di confronto e partecipazione. È il bilancio della giornata del 23 ottobre di ÉdITAl – Festival delle Editorie Italiane Locali, che ha registrato una significativa partecipazione a Palazzo Gagliardi con l’atteso appuntamento dedicato a Livio Zerbini, docente di Storia Romana all’Università di Ferrara e noto divulgatore scientifico.

A VIBO UNA SETTIMANA RICCA DI INCONTRI, APPROFONDIMENTI E INIZIATIVE DEDICATE ALLE DIFFUSIONE DEL SAPERE

La manifestazione, ideata e coordinata da Ivan Fiorillo e promossa dall’associazione socio-culturale Vibo Città Antica – Il Salottino, presieduta da Domenico Grillo, con il patrocinio del Comune e dalla Regione Calabria, si è, quindi, conclusa sabato 24 ottobre dopo una settimana ricca di incontri, approfondimenti e iniziative dedicate alla diffusione del sapere.

Venerdì mattina la docente Ada Patrizia Fiorillo ha visitato il Museo d’Arte Contemporanea Limen, di cui la storica dell’arte dell’Università di Ferrara ha apprezzato il particolare rapporto con la Camera di Commercio, esempio di collaborazione tra istituzioni e valorizzazione culturale del territorio. Successivamente, a Palazzo Gagliardi, Livio Zerbini ha incontrato gli studenti della classe 2ª B del Liceo Scientifico per un laboratorio didattico alla scoperta dei meccanismi dell’industria mediatica, delle tecniche della finzione scenica e dei retroscena della narrazione televisiva.

I PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO MOLTO APPREZZATI



Nel pomeriggio l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, ha incontrato lo storico per un dialogo sui progetti culturali promossi dall’Amministrazione cittadina, molto apprezzati.

Il momento centrale è stato rappresentato dalla lectio magistralis di Zerbini. Questi ha coinvolto la platea in un viaggio nella storia di Roma antica raccontata mediante i linguaggi dei mass media e calibrata sulle esigenze delle diverse generazioni.

Tra aneddoti professionali e retroscena legati a protagonisti della divulgazione televisiva, come Roberto Giacobbo, Piero e Alberto Angela e Mario Tozzi, il docente ha indicato nella documentaristica della BBC un modello di riferimento, fondato sul rigore scientifico, sulla chiarezza espositiva e sul coinvolgimento diretto degli esperti.Il gran finale di sabato 24 ottobre ha coniugato scienza, radio, ricerca e nuove prospettive con la tavola rotonda scientifica “Connettere la Scienza: dai dati dello studio nazionale all’esperienza di Menura APS”, con Federico Irace e Titti Preta, co-coordinatrice del Festival.

L’incontro dedicato ai modelli di divulgazione scientifica e al contributo delle realtà territoriali nella diffusione della conoscenza. Tra gli appuntamenti anche “La radio e le buone notizie”, dialogo tra Pino Scianò, storica voce radiofonica, e Ivan Fiorillo in un confronto sul ruolo della radio come strumento di informazione, aggregazione e partecipazione civile.

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE DISPONIBILE ANCHE IL BANCHETTO LIBRAIO

Inoltre, attraverso un gioco interattivo in tre fasi per il pubblico, svelata la regione italiana scelta come protagonista della prossima edizione del Festival. A seguire i ringraziamenti del presidente di Vibo Città Antica, Domenico Grillo, e il brindisi finale, accompagnato dal buffet di commiato curato da Boulangerie & Café D’Amico.

Per tutta la durata della manifestazione disponibile anche il banchetto librario curato da Cuori d’inchiostro e Mondadori Bookstore. I contenuti speciali del Festival possono essere ascoltati sul canale PodcastFiore, disponibile sulle principali piattaforme di podcasting.ÉdITAl si è avvalso del sostegno di diverse realtà imprenditoriali del territorio: Ceravolo Costruzioni Meccaniche, Salumificio Monteporo, Pastificio Fiorillo, Distillerie Zito, Fiorillo Typical Food, Olimpoprint, All Office, Ristorante Enoteca Terravecchia e Boulangerie & Café D’Amico.