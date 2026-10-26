Vibo Marina, il Premio Porto Santa Venere a Giovanna Carnovale e Liliana Parisi

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La XIII edizione del Premio Porto Santa venere si è svolta nell’aula magna dell’Istituto Vespucci a Vibo Marina. Due donne di generazioni diverse premiate per il loro legame con la comunità: una storica fioraia per l’impegno sociale, una giovane pianista per il talento e la passione musicale

VIBO MARINA – LA bellezza dei fiori e la grandezza della musica, due linguaggi diversi capaci di raccontare l’identità di una comunità, il valore delle radici e la fiducia nel futuro sono stati il filo conduttore della XIII edizione del “Premio Porto Santa Venere 2026”, svoltasi giovedì 22 ottobre nell’aula magna dell’Istituto “Vespucci” di Vibo Marina, con la partecipazione di un pubblico numeroso e attento.

Un appuntamento che ha celebrato due donne appartenenti a generazioni differenti, ma accomunate dal forte legame con la comunità costiera: Giovanna Carnovale, storica fioraia del centro marinaro, e Liliana Parisi, giovane pianista già avviata verso importanti traguardi artistici.

L’IDENTITà DELLA STORIA MARITTIMA E PORTUALE DI VIBO MARINA

Al centro della serata, il valore di un’identità costruita nel tempo attorno alla storia marittima e portuale di Vibo Marina, alla memoria del lavoro, della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione. Un patrimonio culturale e umano da custodire e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni, insieme alla tutela del paesaggio della baia di Porto Santa Venere, dalla collina al mare, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di benessere collettivo.

La manifestazione si è aperta con un’esibizione al pianoforte della maestra Patricia Musco, insegnante dell’Istituto Vespucci che ha accompagnato nel percorso musicale numerose generazioni di studenti. A coordinare la serata è stato il generale Paolo Valle, che ha introdotto le due protagoniste del premio.

GIOVANNA CARNOVALE, UNA VITA DEDICATA ALLA CRESCITA SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITà

Giovanna Carnovale è stata riconosciuta per una vita dedicata non soltanto alla propria attività professionale, ma anche alla crescita sociale e civile della comunità. Attraverso i fiori ha contribuito a dare colore e armonia ai momenti più significativi della vita cittadina, dalle cerimonie private alle celebrazioni religiose, senza trascurare l’impegno nelle iniziative collettive e l’attenzione verso le persone più fragili.

Sollecitata dal presidente della Pro Loco, Enzo De Maria, la storica fioraia ha raccontato la propria esperienza con semplicità e saggezza, trasmettendo un messaggio concreto: ciascun cittadino, attraverso piccoli gesti quotidiani e la disponibilità verso gli altri, può contribuire al benessere della comunità.

LILIANA PARISI E IL TALENTO PER LA MUSICA

Di segno diverso, ma altrettanto significativo, il riconoscimento assegnato a Liliana Parisi, giovane pianista che ha testimoniato come talento e aspirazioni possano trasformarsi in risultati attraverso lo studio, la passione e la costanza. Particolarmente emozionata per essere tornata nella scuola in cui ha mosso i primi passi nel mondo della musica, l’artista ha dedicato al pubblico alcuni brani, accolti da calorosi applausi.

Uno dei momenti più intensi del “Premio Santa Venere” è stata l’esibizione a quattro mani con la sua prima insegnante, Patricia Musco: un incontro che ha unito passato e presente, formazione e crescita artistica, con l’artista ha suonato anche insieme al giovanissimo batterista Nazzareno Colloca, studente del “Vespucci”, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni e nel segno del legame con la scuola di Vibo Marina.

LE OPERE CONFEZIONATE DALLO SCULTORE ANTONIO LA GAMBA

Il riconoscimento consegnato alle due premiate è un prezioso bassorilievo realizzato in esclusiva dallo scultore calabrese Antonio La Gamba. Un’opera ricca di simboli: il faro che squarcia il buio dell’ignoranza, il mare come elemento vivo in simbiosi con l’uomo e da proteggere, gli scogli che rappresentano gli ostacoli da superare, il marmo come memoria e radici di Santa Venere e il gabbiano quale emblema di libertà e capacità di raggiungere nuovi orizzonti.

Per Giovanna Carnovale, la motivazione del premio ha sottolineato la capacità di donare «bellezza, armonia e colore» alla comunità attraverso la storica attività di fiorista e la realizzazione di composizioni capaci di accompagnare i momenti più importanti della vita cittadina. Tra gli elementi evidenziati, gli addobbi per matrimoni e cerimonie, la cura degli allestimenti in occasione della festa patronale, con l’ornamento della statua della Madonna del Rosario e del peschereccio utilizzato per la processione a mare.

La giuria ha inoltre valorizzato il suo impegno sociale e civico, dalla partecipazione alle iniziative di Carnevale con la realizzazione di carri allegorici all’omaggio floreale dedicato alle donne della comunità per la Giornata internazionale della donna. Un riconoscimento particolare riservato infine anche alla dedizione nella cura dell’antica Cappella Cutellè, considerata il primo storico luogo di culto di Porto Santa Venere, e alla vicinanza dimostrata ad anziani e malati.