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È giunto alla fase finale con la cerimonia di premiazione il premio nazionale Nati per la Musica 2026 organizzato a Mileto presso il Cantiere musicale internazionale

MILETO (VIBO VALENTIA) – Svelati i nomi dei finalisti del Premio Nazionale Nati per la Musica”, quest’anno alla sua terza edizione. Il Premio Nazionale “Nati per la Musica” è un riconoscimento bandito dal Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, ente di formazione musicale fondato dal pinaista di fama internazionale Roberto Giordano, e dal programma “Nati per la Musica” (promosso dal Centro per la Salute dei Bambini e delle Bambine e dall’Associazione Culturale Pediatri).

Il premio è realizzato ogni anno in collaborazione con l’Institut Royal Supérieur de Musique et Pédagogie di Namur (Belgio) e l’associazione Libellula Afasp di Catanzaro, con il patrocinio del Comune di Mileto, della Federazione Italiana Medici Pediatri sezione Calabria e dell’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute mentale.

L’obiettivo è offrire un riconoscimento alla migliore realtà progettuale, su scala nazionale, che abbia saputo fare propri e diffondere i fondamenti del programma nazionale “Nati per la Musica”, che promuove le buone pratiche musicali in famiglia come strumento di relazione dalla gravidanza ai 6 anni.

PREMIO NATI PER LA MUSICA 2026, I FINALISTI

«Nella valutazione della qualità dell’azione, promossa sul territorio – spiega inoltre l’organizzazione – si è tenuto conto dell’impatto delle attività in contesti di povertà educativa, isolamento sociale della famiglia, situazioni in cui il bambino non frequenta agenzie educative prescolari e a rischio dispersione, incluse quelle legate a condizioni di disabilità psicofisiche di minori e/o adulti di riferimento e in tutti i casi di fragilità familiare e della capacità dei progetti locali di garantire, in tali contesti, un significativo rafforzamento del rapporto genitore/figlio e un concreto sostegno alla genitorialità.

I finalisti: 1) Famiglieinmusica…una canzone al mese di Erba (CO);

2) Girotondo di note e parole – Altopascio (LU)

A giudicare i due presidii, con un esito insindacabile, una giuria – composta da personalità di spicco del mondo della musica, della pedagogia e della pediatria – appositamente nominata dal Cantiere Musicale Internazionale APS. Questa sera, 21 novembre, ore 16, sarà proclamato il vincitore dei Premio nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolgerà presso l’Auditorium “Umberto Micheli” dell’Associazione Cantiere Musicale Internazionale APS a Mileto (Vibo Valentia).