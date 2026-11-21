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Oggi a palazzo Gagliardi, a Vibo, la cerimonia di fondazione del Soroptimist Club. In tal modo, la città entra a far parte di una realtà internazionale composta da donne professioniste impegnate a mettere competenze, esperienze e capacità al servizio della comunità

VIBO VALENTIA – La rete internazionale delle donne impegnate nella promozione dei diritti, delle pari opportunità e della crescita sociale si arricchisce di una nuova presenza in città: oggi, 21 novembre 2026, alle ore 17, nella cornice di Palazzo Gagliardi, si terrà, infatti, la cerimonia ufficiale di fondazione del Soroptimist Club Vibo Valentia, che segna la nascita del 176° Club dell’Unione Italiana.

Un appuntamento significativo per la città e per l’intera provincia, che entra così a far parte di una realtà internazionale composta da donne professioniste impegnate a mettere competenze, esperienze e capacità al servizio della comunità. Il nuovo sodalizio nasce con l’obiettivo di promuovere i diritti umani, sostenere le pari opportunità, favorire l’istruzione e contribuire allo sviluppo sociale e culturale del territorio.

TIZIANA CORALLINI ALLA GUIDA DELL’ISTITUZIONE VIBONESE

La nascita del Club vibonese è stata promossa dal Soroptimist Club di Lamezia Terme, che ha accompagnato il percorso di costituzione del nuovo sodalizio. Alla guida della realtà cittadina ci sarà la presidente Tiziana Corallini, affiancata da un qualificato gruppo di socie fondatrici provenienti dal mondo delle professioni, delle istituzioni, della scuola e dell’impresa. Donne con percorsi ed esperienze differenti, unite dalla volontà di condividere progettualità e iniziative capaci di generare ricadute positive per il territorio.

Particolarmente prestigiosa la partecipazione istituzionale prevista per la cerimonia di consegna della Charte, momento ufficiale che sancirà l’ingresso del nuovo Club nella rete Soroptimist. Saranno presenti la Vice Presidente della Federazione Europea, Giovanna Guercio, e la Presidente dell’Unione Italiana, Lucia Taormina, insieme ad autorità soroptimiste, rappresentanti istituzionali e delegate provenienti da numerosi Club italiani.

PREVISTI INOLTRE TRE GIONRI DI APPUNTAMENTI

A ricoprire il ruolo di madrina della cerimonia sarà Concetta Giglio del Soroptimist Club di Lamezia Terme, a testimonianza del legame e della collaborazione che hanno accompagnato la nascita della nuova realtà associativa. La fondazione del Soroptimist Club Vibo Valentia sarà, inoltre, al centro di una tre giorni di celebrazioni, dal 20 al 22 novembre, durante la quale gli ospiti provenienti da diverse parti d’Italia avranno l’opportunità di conoscere e apprezzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio attraverso un programma di iniziative e visite tra Vibo Valentia e Pizzo.

Non soltanto una cerimonia associativa, dunque, ma anche un’occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle risorse locali. Con la nascita del 176° Club dell’Unione Italiana Vibo Valentia si apre a una rete internazionale di relazioni e progettualità nella prospettiva di rafforzare il ruolo delle donne nella società e contribuire, attraverso l’impegno concreto, alla costruzione di nuove opportunità per la comunità.