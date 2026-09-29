La peculiarità di Joppolo: terra ideale per i centenari

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Per la quarta volta in circa due anni, e per la terza nel solo 2026, Joppolo, piccolo centro della costa vibonese, si conferma luogo ideale per gli anziani: quattro i centenari in paese

JOPPOLO – La comunità di Joppolo si conferma particolarmente longeva. Per la quarta volta in circa due anni, e per la terza nel solo 2026, il paese festeggia infatti una nuova centenaria. A spegnere le 100 candeline è stata questa volta Anna Falduto, residente nella suggestiva frazione di Coccorino.

La sua è una storia segnata dalla semplicità, dal lavoro e dai sacrifici. Come ha raccontato durante i festeggiamenti, per molti anni ha lavorato nei campi come contadina, per poi gestire per circa trent’anni un piccolo negozio di generi alimentari, diventato un punto di riferimento per la comunità di Coccorino, dove ha sempre vissuto.

LA STORIA DI ANNA

Vedova da oltre vent’anni e madre di due figlie, Anna rappresenta una generazione cresciuta tra lavoro, famiglia e tradizioni. Interrogata sul segreto della sua longevità, ha indicato nella dieta mediterranea e nello stile di vita attivo alcuni degli elementi che hanno accompagnato il suo lungo percorso: un’alimentazione basata soprattutto su verdure, legumi e olio d’oliva, con un consumo contenuto di carne, insieme a una vita sempre scandita dal lavoro.

La festa in suo onore è stata un momento di gioia e partecipazione per tutta la comunità. A organizzare l’iniziativa è stata l’associazione “Donna Ca”, che ha anche offerto una torta a forma di 100. Accanto ad Anna c’erano le figlie, i nipoti, il parroco e numerosi concittadini.

PIETRO GIULIANO: “UN TRAGUARDO STRAORDINARIO”

Toccanti le parole di Pietro Giuliano, presidente dell’associazione “Donna Ca”: «Oggi la nostra comunità di Coccorino celebra un traguardo straordinario: i 100 anni della zia Anna. Un secolo di vita è molto più di un numero: è un patrimonio di memoria, di lavoro, di famiglia e di valori che hanno attraversato generazioni. Come presidente dell’associazione Donna Ca è un onore renderle omaggio insieme al sindaco, al parroco e a tutti i cittadini presenti. La sua storia è parte della storia del nostro paese: nei suoi occhi c’è la Coccorino di ieri e nel suo sorriso c’è la forza che continua a guidare quella di oggi».

Anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Peppe Dato, ha voluto rendere omaggio alla neo centenaria con una targa e una pergamena contenente l’atto di nascita.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha richiamato lo stile di vita condotto dalla signora Falduto. «Vivere nei nostri territori seguendo l’esempio di queste straordinarie persone fa la differenza», ha sottolineato Dato, evidenziando il valore di un’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica come elementi importanti per mantenere uno stile di vita sano anche con l’avanzare dell’età.

Con Anna Falduto, dunque, Joppolo aggiunge un altro importante traguardo alla sua storia recente di longevità. Un compleanno che ha riunito la comunità attorno a una donna che, con il suo secolo di vita, custodisce una parte della memoria di Coccorino e delle generazioni che l’hanno attraversata.