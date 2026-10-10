A Tropea la presentazione del libro “Racconti come fiori di carta”

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Quinto volume dell’antologia di autori vari “Racconti come fiori di carta”. L’evento di Tropea promosso dall’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età

TROPEA – La città si riconferma un vivo centro di fermento culturale. Oggi, sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17:30, la suggestiva cornice della sala Albino dell’Hotel Tropis ospiterà la presentazione ufficiale del quinto volume dell’antologia di autori vari “Racconti come fiori di carta”. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età (Unitre) – Sezione di Tropea, si inserisce nella prestigiosa cornice della XVI Edizione del Premio letterario nazionale “Scrivere, che passione!”.

L’iniziativa culturale vanta il patrocinio del Comune di Tropea. Comune che ha contribuito economicamente alla realizzazione dell’evento, e si avvale della sinergia con la Consulta delle Associazioni del Territorio, CO.ME.TE., il Club Rotary, l’Inner Wheel, il Club per l’Unesco locale, il Tropis Hotel e l’associazione SOS Korai.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA DI TROPEA PREVEDE UN RICCO VENTAGLIO DI INTERVENTI ISTITUZIONALI

Il programma della serata prevede un ricco ventaglio di interventi istituzionali e approfondimenti culturali guidati da illustri relatori. I lavori saranno coordinati e moderati dalla prof.ssa Vittoria Saccà, Presidente di Unitre Tropea. Il dibattito vedrà la partecipazione del Dott. Mario Vallone, editore del volume, e del Prof. Giuseppe Lonetti, Presidente della Giuria del Premio. Un focus tematico di grande attualità sarà offerto dal prof. Lucio Ruffa. Questi relazionerà sul tema “Il ruolo della Donna nella storia e nella società contemporanea”.

PREVISTA LA DECLAMAZIONE DI ALCUNI BRANI TRATTI DALLE OPERE DI ALDO COLOPRISCO

I presenti avranno inoltre l’opportunità di assistere alla declamazione di alcuni brani tratti dalle opere di Aldo Coloprisco, a cura dell’attore Renato Albanese. Intervallati da momenti musicali d’eccezione affidati al soprano Gemma Fazzari e al pianista Francesco Pata.

La serata si concluderà con il momento più atteso: la proclamazione dei vincitori della XVI Edizione del premio letterario, con la contestuale consegna dei premi, degli attestati e delle copie dell’antologia. L’ingresso è aperto al pubblico e a tutti gli appassionati di letteratura.