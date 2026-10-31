“Zungri, radici religiose e identitarie”: il nuovo libro di Eugenio Sorrentino

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Il libro di Sorrentino su Zungri, 180 pagine riccamente illustrate con immagini a colori e b/n, è arricchito dalla prefazione curata da mons. Filippo Ramondino

“Zungri, radici religiose e identitarie” è il titolo del nuovo volume dello studioso e ricercatore Eugenio Sorrentino, pubblicato per i tipi di Adhoc Edizioni di Vibo Valentia.

IL LIBRO DI SORRENTINO FA PARTE DELLA COLLANA “TABULARIUM MILETEN”

Il libro, 180 pagine riccamente illustrate con immagini a colori e b/n, fa parte della collana “Tabularium Mileten”, la prefazione è curata da mons. Filippo Ramondino, direttore dell’archivio storico della diocesi di Mileto, mentre la presentazione è redatta dal parroco di Zungri, sac. Giuseppe La Rosa. Il volume di Sorrentino verrà presentato a Zungri, sabato 31 ottobre, alle ore 18.00, presso il Santuario della Madonna della Neve.

Dopo i saluti del parroco, don Giuseppe La Rosa, del sindaco Serafino Fiamingo e del presidente della Pro Loco, Pasquale Licastro. Seguiranno gli interventi, moderati dal giornalista Pasquale Petrolo, di Antonio Cimadoro, dottore in giurisprudenza, dell’archeologa Marianeve Vallone e del cultore di storia locale Eugenio Purita. Sarà presente l’autore.

SORRENTINO TRACCIA UNA SORTA DI LUNGO PERCORSO ALL’INTERNO DEL PAESE DI ZUNGRI

Le conclusioni dei lavori sono affidate a monsignor Filippo Ramondino. Zungri, paese dell’entroterra del Poro, detiene una storia molto ricca e stratificata nella quale convivono fede, tradizioni e memoria collettiva in un continuo interscambio. Il volume di Eugenio Sorrentino affronta le tematiche della religiosità zungrese partendo dalla diffusione, nell’area di Mesiano, della fede cristiana; Sorrentino traccia una sorta di lungo percorso all’interno del paese di Zungri, un itinerario della memoria che passa dalle chiese, dalle edicole sacre e dagli altri luoghi di culto.La dimensione religiosa come segno ed elemento basilare dell’identità culturale del luogo. Il senso profondo dell’appartenenza e i processi di coesione sociale e spirituale passano attraverso queste strade dell’anima, si esprimono nel profondo sentire popolare, rivivono nelle antiche tradizioni, nei racconti popolari e nelle narrazioni familiari di tramando.

Nel volume c’è la storia di archivio, quella documentata da antiche carte scritte a mano, che si intreccia continuamente con il ricordo vissuto o sentito e la memoria collettiva, quella della comunità. Il sapere popolare espresso attraverso molteplici forme diventa così patrimonio immateriale che appartiene alla gente di Zungri.

ALLA RISCOPERTA DELLE RADICI RELIGIOSE PRESENTI NELLE GENERAZIONI PASSATE

Attraverso il lavoro di Sorrentino la comunità zungrese può riscoprire una propria e importante consapevolezza, quella che le radici religiose che si sono conservate, che hanno attraversato il tempo, che erano “presente” nelle generazioni passate, meritano di essere recuperate, rivissute, tramandate e reinterpretate assieme a tutti gli altri elementi culturali e antropologici che sono presenti nei valori, nelle pratiche, nei simboli e nei segni di una cultura locale che affonda le radici, in profondità, nella comunità e ne traccia l’identità. Passato, presente e futuro possono così camminare assieme in queste antiche tracce presenti nell’oblio, forse dimenticate del tutto. Il libro di Eugenio Sorrentino consente di amare maggiormente, e con consapevolezza, la propria identità religiosa e culturale, di educare a sentire il senso dell’appartenenza, salvaguardando la ricchezza interiore del vissuto culturale e religioso di ognuno. Franco Vallone