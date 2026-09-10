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La Giunta comunale di Vibo ha approvato all’unanimità la realizzazione del “Memoriale degli Animali”, accogliendo la proposta presentata dall’Associazione Argo

VIBO VALENTIA – Uno spazio dedicato al ricordo degli animali d’affezione sorgerà nei pressi del cimitero comunale di Vibo Valentia. La Giunta comunale, con la delibera di oggi, 10 settembre, ha approvato all’unanimità la realizzazione del “Memoriale degli Animali”, accogliendo la proposta presentata dall’Associazione Argo.

LA RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE ARGO

L’iniziativa, tra le pochissime in Calabria, nasce da un’istanza protocollata dall’associazione lo scorso 27 agosto, con cui è stata chiesta l’autorizzazione a realizzare il memoriale in un’aiuola situata in prossimità del cimitero cittadino. L’obiettivo, si legge negli atti, è quello di creare “uno spazio semplice, decoroso e raccolto”, pensato per ricordare gli animali che hanno fatto parte della vita delle persone e delle famiglie, trasformando l’area in un luogo simbolico di memoria e sensibilizzazione sul rapporto tra esseri umani e animali d’affezione.

VIA LIBERA DEL COMUNE DI VIBO A COSTO ZERO

Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa e ha contestualmente autorizzato l’utilizzo dell’aiuola individuata, ma con una sostanziale novità: l’intervento non comporterà infatti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

Dunque, l’unica forma di sostegno concreto prevista dall’Ente riguarda l’eventuale messa a disposizione di materiali di recupero o riutilizzo già presenti nei depositi comunali, che dovranno essere preventivamente individuati e ritenuti idonei dagli uffici competenti, senza che ciò comporti nuovi acquisti.

La delibera chiarisce che l’autorizzazione all’uso dell’area è di natura temporanea e non esclusiva e, infine, non attribuisce infatti all’Associazione Argo alcun diritto reale, possessorio o di uso esclusivo sull’aiuola, che pertanto resta nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE PER ANIMALI

Nel testo del provvedimento vi sono alcuni paletti operativi. La collocazione esatta, le modalità di sistemazione dell’area e le caratteristiche degli elementi da installare dovranno essere concordate preventivamente con il Settore comunale competente – il Settore 4, Territorio e Pianificazione Urbanistica Sostenibile, Commercio e Attività Produttive – e realizzate nel pieno rispetto della proposta progettuale approvata e della normativa vigente.

L’amministrazione ha stabilito che i lavori dovranno garantire in ogni momento il decoro dei luoghi, la sicurezza e la piena fruibilità dell’area cimiteriale senza creare intralcio alle attività e ai servizi del cimitero. Resta a carico dell’associazione proponente l’eventuale acquisizione di ulteriori autorizzazioni o nulla osta che si rendessero necessari.

LE DICHIARAZIONI DI MARIKA BARRECA (ARGO)

E a stretto giro di posta sono arrivate le dichiarazioni di Marika Barreca, presidente dell’associazione Argo con un breve post sul proprio profilo social che dà merito all’amministrazione comunale di aver raggiunto questo traguardo che era stato richiesto dal sodalizio stesso: “Oggi la Giunta ha approvato il nostro progetto per la realizzazione di “Memoriale per gli animali” un luogo che nascerà per poter piangere ricordare chi non fa più parte della nostra vita fisicamente diventando ricordo. Avere un posto dove potersi sedere e ricordare qualcuno senza sentirsi giudicato e condividere quel dolore è sentirsi liberi. Ringraziamo pertanto l’Assessore Francesco Colelli per aver accolto e sposato il nostro progetto il Sindaco Enzo Romeo e a Filippo Polistena che sarà uno degli Sponsor ufficiale”.

Chiunque volesse contribuire sponsorizzando il progetto mi può chiamare 391.3472718″.