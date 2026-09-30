Vibo, al Parco Urbano di Moderata Durant “La Storia della Terra”

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“La Storia della Terra”: al Parco Urbano di Vibo manifestazione promossa dal Centro Studi e Formazione Sigma, in programma dall’1 al 4 ottobre con convegni e dibattiti

QUATTRO giorni per viaggiare indietro nel tempo e ripercorrere la storia del nostro pianeta dalle origini dell’Universo fino ai giorni nostri. È questo l’obiettivo della seconda edizione de “La Storia della Terra”, il geoevento organizzato dal Centro Studi e Formazione Sigma, in programma dall’1 al 4 ottobre al Parco Urbano di Moderata Durant con ingresso gratuito.

Promossa dal Centro Studi e Formazione Sigma con il geologo Francesco Columbro, la manifestazione coinvolgerà numerose realtà scientifiche, culturali e territoriali: l’Ordine dei Geologi della Calabria, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR, il Sistema Museale dell’Università della Calabria, il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical, il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia e il WWF Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro.

LA MANIFESTAZIONE PATROCINATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

La manifestazione godrà, inoltre, del patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di ARPACAL, oltre che del Comune e della Provincia. Verranno, quindi, allestiti 20 pannelli dedicati alle ere della storia geologica e altri 17 alla geodinamica e all’evoluzione dei continenti e degli oceani.

Il settore dedicato al Mesozoico, l’era dei dinosauri, ospiterà modelli in scala realizzati da Geomodel. Da giovedì 1 a sabato 3 il percorso potrà essere visitato dagli studenti accompagnati da guide appositamente formate dal Centro Studi e Formazione Sigma. Il programma proporrà, poi, otto convegni e dibattiti dedicati alla Terra, alla geologia, all’ambiente e allo studio dei fenomeni naturali. Sarà previsto anche un dibattito istituzionale sabato 3 alle ore 17, moderato dalla giornalista Claudia Maria De Masi.

SPECIALE SERATA DI OSSERVAZIONE DEL CIELO E DEGLI ASTRI

La sera di venerdì 2, grazie alla collaborazione con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo, il pubblico potrà partecipare a una speciale serata di osservazione del cielo e degli astri.Si svolgeranno anche laboratori didattici e attività creative per bambini e famiglie curati dalle ludoteche La Marakella e Favolandia, un laboratorio LEGO a cura di Lugo Brickgames e, domenica 4, parteciperanno Joka Calabria, paleo artisti, Jurassic Park Jeep e la sand artist Stefania Bruno.