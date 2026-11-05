Dalla Scuola all’Università, la Camera civile di Vibo punta su formazione e nuove competenze

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La Camera Civile di Vibo Valentia rafforza il dialogo tra scuola, università e professioni: dalla convenzione con l’istituto “Capialbi” al master in management e diritto dello sport promosso dall’Unical per domani, 6 novembre, all’Ateneo di Arcavacata. La presidente Angela Pezzimenti: «Investire nella formazione significa investire nel futuro del territorio e dell’avvocatura»

VIBO VALENTIA – Rafforzare il legame tra formazione e mondo delle professioni, offrendo ai giovani e agli avvocati nuove opportunità di crescita e specializzazione. È il filo conduttore di due iniziative promosse e sostenute dalla Camera Civile di Vibo Valentia «D. Pannaci», impegnata a consolidare il dialogo con le istituzioni scolastiche e universitarie e a valorizzare percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il primo progetto riguarda il mondo della scuola. Il 23 ottobre scorso è stata sottoscritta una convenzione con il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nell’ambito dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (Fsl), già Pcto. L’accordo è stato firmato dal dirigente scolastico Antonello Scalamandré e dalla presidente della Camera Civile, Angela Pezzimenti, e punta ad avvicinare gli studenti al mondo delle professioni e del lavoro, attraverso un programma di collaborazione e orientamento.

L’intesa consentirà ai ragazzi di conoscere più da vicino le attività professionali, acquisire competenze e approfondire il ruolo delle professioni giuridiche nella società. «La Camera Civile intende offrire agli studenti un’opportunità concreta di conoscenza del mondo professionale, favorendo l’acquisizione di competenze, la consapevolezza delle proprie inclinazioni e l’approfondimento del ruolo delle professioni giuridiche nella società», ha sottolineato Pezzimenti, evidenziando il valore del rapporto tra scuola e professioni per la crescita della comunità.

IL 6 NOVEMBRE IL MASTER IN MANAGEMENT E DIRITTO DELLO SPORT

Accanto all’attenzione rivolta alle nuove generazioni, l’associazione guarda anche alla formazione specialistica degli avvocati e dei professionisti. In questa direzione si inserisce la segnalazione del Master universitario di II livello in «Management e Diritto dello Sport», promosso dall’Università della Calabria per l’anno accademico 2026/2027.

Il percorso, elaborato dal direttore scientifico Giulio Nardo, affronta diversi ambiti di un settore in costante evoluzione: diritto, governance e giustizia sportiva, economia e fiscalità dello sport, management, contrattualistica, sport business, tutela della persona, safeguarding e comunicazione sportiva. Un’offerta formativa che, secondo la Camera Civile, può aprire nuove prospettive professionali e favorire lo sviluppo di competenze specifiche nel campo del diritto sportivo.

L’EVENTO IN PROGRAMMA ALL’UNIVERSITà DELLA CALABRIA

La presentazione ufficiale del Master è in programma venerdì 6 novembre, alle 15, nell’Aula Sorrentino del Cubo 3B, al piano terra del Campus di Arcavacata dell’Università della Calabria. All’iniziativa parteciperà il Comitato scientifico del corso, con il patrocinio del Coni, dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e della FIGC.

Due percorsi diversi, ma accomunati dalla stessa visione: investire nella formazione come strumento di crescita individuale e collettiva. Dall’orientamento degli studenti alle nuove specializzazioni per i professionisti, la Camera Civile di Vibo Valentia conferma così la volontà di rafforzare la propria presenza sul territorio e promuovere occasioni di confronto tra scuola, università e mondo del lavoro.