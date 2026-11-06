Vibo, nel calendario storico dei carabinieri le numerose specialità al servizio della comunità

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L’edizione 2027 del Calendario storico dei Carabinieri è stata al centro di un incontro nella sala conferenze del comando provinciale di Vibo. Un prodotto editoriale raffinato che vanta anche quest’anno firme illustri del giornalismo italiano diventato ormai oggetto da collezione

VIBO VALENTIA – Un progetto editoriale ormai consolidato, che mira ad illustrare brevemente le varie specialità e servizi nei quali si articola l’istituzione: è il Calendario storico dell’Arma dei carabinieri, un prodotto editoriale raffinato che vanta anche quest’anno firme illustri del giornalismo italiano (tra cui Aldo Cazzullo e Ferruccio De Bortoli) ed è diventato ormai un oggetto cult atteso da schiere di affezionati collezionisti. L’edizione 2027 è stata al centro di un incontro oggi pomeriggio nella sala conferenze del comando provinciale. Ad illustrarne genesi e caratteristiche è stato, su delega del comandante provinciale colonnello Antonio Parillo, il capitano Giuseppe Colella, comandante della Compagnia.

L’IMPEGNO QUOTIDIANO DELL’ARMA DEI CARABINIERI

In apertura del calendario il consueto intervento del comandante generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo che lo ha presentato in mattinata a Roma, davanti ad esponenti del governo e autorità civili, militari e religiose. Luongo ha sottolineato, in particolare, la presenza rassicurante, la dedizione silenziosa e la cura che da sempre i carabinieri offrono a tutela della collettività. «Essi – ha commentato il capitano Colella – sono stati e sono una presenza costante, stimata ed unanimemente apprezzata, della storia italiana. Non va dimenticato infatti che l’Arma dei carabinieri nasce addirittura prima dell’unità d’Italia».

LA PREFAZIONE DI ALDO CAZZULLO

Il calendario si apre con la prefazione di Aldo Cazzullo che ripercorre l’ultimo mezzo secolo di storia repubblicana, dalla sconfitta del terrorismo ai colpi inferti alla criminalità organizzata, rendendo omaggio a figure emblematiche come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e ricordando l’altissimo tributo di sangue pagato dai carabinieri fino a Nassiriya. Oltre al calendario, ci sono l’Agenda 2027 e il planning da tavolo. Il tutto è stampato in oltre un milione di copie e il ricavato dalla vendita sarà devoluto, come ormai consuetudine per l’Arma, ad alcune primarie istituzioni sanitarie del nostro Pese e cioè gli ospedali pediatrici “Bambino Gesù” di Roma e “Santobono Pausilipon” di Napoli. Il tema di quest’anno è “Gli sguardi che proteggono”, «un filo rosso – spiega Luongo nella sua prefazione – che unisce le nostre anime operative: non la forza ma la cura portata sino in fondo, il farsi carico del destino degli altri con totale dedizione».

OGNI MESE DEDICATO AD UNA COMPONENTE DELL’ARMA

Il calendario è articolato in maniera molto semplice, d’immediato impatto visivo. Ogni mese è dedicato ad ognuna delle specialità dell’Arma, con le foto di un riconosciuto maestro del settore, il fotografo Franco Cappellari. Si parte, a gennaio, coi motociclisti del nucleo radiomobile e, a seguire, l’organizzazione territoriale, il Servizio navale, i carabinieri del Gis (il gruppo d’intervento speciale creato nel 1978 in piena emergenza terrorismo), i corazzieri della presidenza della repubblica, l’unità cinofila, il nucleo elicotteri, i carabinieri forestali, quelli del nucleo tutela patrimonio culturale, del reparto investigazioni scientifiche (Ris), del reparto tutela del lavoro, i carabinieri a cavallo. Infine, ma non certo meno importanti, i tantissimi comandi territoriali con le loro stazioni e i marescialli.