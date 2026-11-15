Donazione degli organi e primo soccorso, a Vibo il convegno nel nome di Andrea Minasi

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La donazione degli organi, la storia di Andrea Minasi e il cuore che continua a battere al convegno svoltosi a Vibo alla presenza di professionisti, istituzioni e famiglie riuniti per sensibilizzare sulla donazione e sul primo soccorso. Il toccante racconto della dottoressa che ha soccorso la giovane morta in un incidente stradale e la testimonianza della ragazza che ha ricevuto il cuore della studentessa del Conservatorio

VIBO VALENTIA – La cultura della donazione degli organi, il funzionamento della rete regionale dei trapianti e l’importanza del primo soccorso per salvare vite umane sono stati i temi al centro del convegno “La cultura della donazione, il valore della vita”, svoltosi sabato 14 novembre al 501 Hotel di Vibo Valentia, nell’ambito del progetto nazionale “Prendimi per mano” promosso dall’associazione “Il Dono”, con un pensiero rivolto ad Andrea Minasi.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Rotary Club Vibo Valentia, dal Rotary Club Hipponion e dalla Fidapa Bpw Italy – Sezione di Vibo Valentia, con il coinvolgimento del Rotaract e dell’Interact. Un momento di confronto tra professionisti della rete dei trapianti, istituzioni e famiglie che hanno scelto di trasformare il dolore per la perdita di una persona cara in un gesto di solidarietà capace di salvare altre vite.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore comunale Ketty De Luca, del presidente della Provincia Franco Barbalace, della past president del Rotary Club Hipponion Teresa Saeli, della presidente della Fidapa, Melissa Garrì, e del presidente del Rotaract Vibo Valentia, Joseph Morano, i lavori sono stati coordinati e moderati da Mariangela Preta, presidente del Rotary Club Vibo Valentia.

SENSIBILIZZARE SULLA CULTURA DELLA DONAZIONE

Ad aprire gli interventi Alfonso Toscano, presidente dell’associazione “Il Dono”, che ha illustrato il progetto «Prendimi per mano» e le attività di sensibilizzazione sulla donazione degli organi. La dottoressa Elisabetta Macrina, del Centro regionale trapianti Calabria, ha approfondito il funzionamento della rete regionale, mentre la dottoressa Anna Maria Grande, responsabile della Terapia intensiva del presidio «Renato Dulbecco» di Catanzaro, ha illustrato il ruolo della rianimazione nel percorso che conduce alla donazione.

IL TOCCANTE RACCONTO DEL PRIMO SOCCORSO AD ANDREA MINASI

Particolarmente intensa la testimonianza della dottoressa Anna Claudia Del Giudice, dirigente medico dell’Asp di Vibo Valentia, che ha ripercorso i drammatici momenti del soccorso ad Andrea Minasi, rimasto vittima di un tragico incidente. Nel raccontare quell’esperienza, si è definita un «ponte» tra l’asfalto rovente e la successiva donazione degli organi. Un intervento che ha riportato l’attenzione sull’importanza del primo soccorso e sulla necessità di diffondere tra i cittadini le conoscenze di base per intervenire tempestivamente e contribuire alla stabilizzazione di una persona in condizioni critiche.

L’EMOZIONE DI REGINA, LA RAGAZZA CHE HA RICEVUTO IL CUORE DI ANDREA

Tra i momenti più emozionanti della serata, la proiezione del video con la testimonianza di Regina, la studentessa messicana che ha ricevuto il cuore di Andrea. Le sue parole hanno raccontato la speranza ritrovata grazie a quel gesto di generosità, dando un volto concreto al valore della donazione e alla possibilità di una nuova vita per chi riceve un organo.

Nel ricordo di Andrea, il convegno ha voluto esprimere vicinanza e gratitudine alla sua famiglia e a tutte quelle persone che, pur attraversando il dolore della perdita, scelgono di consentire ad altri di continuare a vivere.

A concludere gli interventi è stato il dottor Demetrio Marino, direttore dell’Unità operativa complessa del Centro regionale trapianti. Nel corso dell’incontro è arrivato anche un impegno del presidente della Provincia Franco Barbalace, che si è detto disponibile a promuovere un confronto con tutti i sindaci e gli uffici anagrafe del Vibonese. L’obiettivo è informare e formare il personale comunale affinché possa spiegare ai cittadini le modalità per esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi al momento del rinnovo della carta d’identità.

«Incontri come questo sono importanti perché mettono in dialogo le famiglie, i professionisti e le istituzioni, e da quel dialogo possono nascere impegni concreti», ha sottolineato Mariangela Preta. «Una spiegazione chiara allo sportello dell’anagrafe può aiutare una persona a esprimere la propria volontà in modo consapevole. Come Rotary vogliamo favorire queste buone pratiche, mettendo in contatto amministrazioni e professionisti e promuovendo occasioni di informazione per i cittadini».