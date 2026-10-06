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L’associazione Aido di Briatico premiata a Motta Filocastro (Limbadi) per la costante dedizione in ambito sociale.

BRIATICO – Prestigioso riconoscimento per la sezione Aido di Briatico, premiata per la costante dedizione in ambito sociale. La comunità di Motta Filocastro (nel comune di Limbadi), unitamente al parroco don Michele Arena della parrocchia di Santa Maria della Romania, ha voluto conferire un encomio speciale all’associazione, indicandola quale testimone virtuoso per l’assiduo lavoro profuso sul territorio. La cerimonia si è inserita nella cornice della santa messa celebrata da padre Amadeo in onore dei santi Cosma e Damiano.

UN TRAGUARDO IMPORTANTE E PROFONDAMENTE SENTITO DA PARTE DELL’AIDO

Come sottolineato dai rappresentanti dell’Aido di Briatico, si è trattato di un traguardo di grande rilievo e profondamente sentito. Traguardo condiviso idealmente con tutti i dirigenti e i soci che quotidianamente portano avanti la missione associativa. Il conferimento è stato suggellato dalla consegna di una targa celebrativa. Targa arricchita da una significativa citazione di Madre Teresa di Calcutta sull’importanza dell’amore e dell’altruismo verso il prossimo.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della rete solidale, hanno preso parte all’evento anche i sindaci del Comune di Limbadi, Taverniti, e di Rombiolo, Contartese, accompagnati dal presidente dell’Avis provinciale, Cosmo Gallizzi. La comunità di Motta Filocastro e il parroco don Michele Arena hanno voluto valorizzare un impegno che non si limita alla promozione della cultura della donazione, ma si traduce in presenza costante e sensibilizzazione quotidiana.