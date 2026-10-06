Studenti universitari alla scoperta dei sapori del Vibonese

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Gli studenti sono stati protagonisti di diverse esperienze formative in diverse località della Calabria. Tappa nel Vibonese

SPILINGA – Scoprire la Calabria, il paesaggio rurale e le caratteristiche agroalimentari dei suoi prodotti per unire la ricerca scientifica alle caratteristiche rurali dei territori. A vivere questa esperienza formativa sette studenti universitari di cui cinque del Corso di Laurea triennale in Scienze e cultura della gastronomia dell’Università di Bologna con sede didattica al Campus di Cesena, uno della Magistrale in Scienze e tecnologie agraria, e una studentessa di Scienze e tecnologia agraria. Il percorso di studi afferisce al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Distal).

A SPILINGA MASTER CLASS SULLA PASTA FRESCA CON LO CHEF ROBERTO SPIZZIRRI

Sotto la guida di Adamo Domenico Rombolà, docente di Qualità delle Produzioni Vegetali e Coordinatore del programma Terra Mater Mission del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, originario di Caria di Drapia, gli studenti sono stati protagonisti di diverse esperienze formative in diverse località della Calabria. Un percorso che li ha portati prima a Sersale, poi escursione Etno-Botanica e Fitomologia in Sila. Tappa intermedia nel Vibonese (Maierato, Caria, San Costantino, Francica, Spilinga, Tropea) e infine a Tiriolo. A Spilinga hanno fatto una masterclass sulla pasta fresca con lo chef Roberto Spizzirri, nella sede dell’Accademia internazionale di Cucina Mediterranea.

ALTRA IMPORTANTE TAPPA ALL’ISTITUTO DI ENOGASTRONOMIA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIONE “GALLUPPI” DI TROPEA

Altra importante tappa all’Istituto di Enogastronomia dell’IIS “Galluppi” di Tropea, guidato dal dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli, dove hanno potuto vivere in laboratorio una attività sperimentale innovativa, con la preparazione della confettura e della marmellata prodotta con i fagioli di Caria. Cinque studenti hanno potuto assistere alla attività laboratoriale sotto la guida dei docenti di Enogastronomia, Gregorio Mantegna e Salvatore Loiacono. L’obiettivo è quello di far conoscere le produzioni che ci sono sui diversi territori dellaCalabria. «Questi studenti – ha spiegato il docente – hanno manifestato l’interesse di fare il tirocinio in Calabria anche grazie al contributo del Gal Terre Vibonesi. Il loro corso di studio – ha aggiunto – prevede sia la parte agronomica che quella gastronomica. All’interno di questo percorso abbiamo inserito una attività di sperimentazione con i fagioli di Caria».

TRA I PROGETTI IN CANTIERE: CREARE UN DOLCE A BASE DEI FAGIOLI DI CARIA

Tra i tanti progetti che il prof. Adamo Rombolà vorrebbe realizzare, anche quello di creare un dolce a base dei fagioli di Caria. Il docente ha riferito che gli studenti sono stati contenti di fare questa esperienza e auspica che anche il prossimo anno possano decidere di tornare in Calabria, perché ha ribadito: «L’altro importante obiettivo è quello di contrastare l’abbondono del territorio da parte dei giovani, in quanto non si conoscono le reali potenzialità del territorio nel campo agricolo ed enogastronomico. In questi percorsi, ha inoltre sottolineato, si mettono insieme gli aspetti più prettamente scientifici a quelli rurali. Ma soprattutto lo scopo è quello di coinvolgere le comunità nei diversi territori della Calabria, e far appassionare i giovani affinché possano scoprire le importanti risorse che i diversi territori calabresi possiedono».