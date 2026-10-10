Limbadi, record di solidarietà per l’Aism: scorta di mele esaurita in poche ore

1 minuto per la lettura

A Limbadi straordinaria risposta dei cittadini a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. Iniziativa voluta dall’Asim

LIMBADI – Grande partecipazione e solidarietà a Limbadi. Davanti alla suggestiva chiesa di San Pantaleone, la comunità ha risposto con straordinario entusiasmo all’iniziativa benefica promossa dall’Associazione Culturale Mimo Tripaldi, schierata in prima linea a sostegno dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Grazie all’impegno dei volontari Angelo Mercuri, Pasquale Condello e Stefano D’Apa, l’intera scorta di mele solidali è andata esaurita in meno di tre ore. Un vero e proprio record che testimonia la grande sensibilità e l’altruismo dei cittadini di Limbadi. Cittadinipronti a fare la propria parte quando si tratta di sostenere una nobile causa. Di fronte a tanta generosità, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha voluto esprimere la propria gratitudine alla comunità locale attraverso un attestato ufficiale.

A LIMBADI PREMIATO ANGELO MERCURI PER IL PREZIOSO IMPEGNO PROFUSO NEGLI ANNI A FAVORE DELLA RICERCA

Nel documento viene sottolineata “la sensibilità, la vicinanza e la generosità dimostrate nel sostenere, anno dopo anno, la lotta alla Sclerosi Multipla”. Un ringraziamento speciale e sentito è stato inoltre rivolto ad Angelo Mercuri, premiato “per il prezioso impegno profuso negli anni” a favore dell’associazione e della ricerca.

L’iniziativa si conferma molto più di una semplice raccolta fondi: ogni mela acquistata rappresenta un tassello fondamentale per incrementare la ricerca sanitaria, l’unica arma concreta per sconfiggere questa complessa malattia e migliorare la qualità di vita di chi ne è affetto. Ancora una volta, Limbadi ha dimostrato che la solidarietà è il cuore pulsante della comunità.