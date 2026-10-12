Vibo, la “Domenica di Carta” incanta i visitatori: la mostra prorogata per tutto ottobre

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Grande partecipazione per l’esposizione sulla scuola di un tempo nell’Archivio Storico Comunale di Vibo Valentia

GRANDE partecipazione e profondo interesse per la manifestazione promossa dal Ministero della Cultura “Domenica di Carta”, svoltasi il 4 ottobre scorso, che ha richiamato nel suggestivo Palazzo Gagliardi, presso i locali che ospitano l’Archivio Storico Comunale, numerosi visitatori, curiosi di scoprire le proprie origini, le tradizioni e le particolarità che rendono speciale il territorio di Vibo Valentia.

INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO DALL’ACCADEMIA DEI BIBLIOFILI CALABRESI E DA AGAPE

Organizzata dall’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, dall’Accademia dei Bibliofili Calabresi “G. Barrio” e dall’associazione Agape, la mostra “La scuola dei nostri Nonni

La cultura a Monteleone” ha offerto un affascinante percorso nella memoria collettiva attraverso preziosi documenti, lettere, registri, fotografie, planimetrie, progetti e manifesti di eventi straordinari, come la festa della Matricola e le Panatenee.

Un patrimonio di testimonianze che ha raccontato la storia di un’epoca in cui la scuola era un punto di riferimento per l’intera comunità e la cultura un motore di crescita sociale e civile.

Tra i visitatori di ogni età anche molti giovani, che hanno osservato con emozione le fotografie e i disegni di un tempo. Meravigliandosi che tanta precisione non derivasse da nessuna moderna tecnologia, ma solo dalla mente e dalle mani degli esperti del tempo e chiedendo, così, informazioni, racconti e aneddoti ai volontari e curatori della mostra, Teresa Saeli, rappresentante dell’Accademia dei Bibliofili Calabresi “G. Barrio”, e Daniele De Masi, studioso e operatore dei Beni Culturali, grazie al quale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13 l’Archivio Storico Comunale è fruibile.

«Siamo molto felici del successo dell’iniziativa – ha dichiarato Daniele De Masi – I cittadini hanno risposto anche quest’anno con grande entusiasmo all’opportunità di scoprire i tesori conservati in Archivio. Spero che, visitandone i locali e i documenti contenuti, la gente scopra una Vibo Valentia che non conoscevano e possano apprendere anche notizie sconosciute e inaspettate sulle proprie famiglie».

SODDISFAZIONE DA PARTE DELL’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA DI VIBO STEFANO SORIANO

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, presente all’inaugurazione della mostra: «L’evento ha confermato il valore della cultura come strumento di conoscenza, identità e futuro – ha affermato Soriano -. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo viaggio nel passato, che è anche il nostro presente».

«Una mostra che merita di essere visitata per immergersi in una storia viva e ricca di cultura delle nostre scuole e della nostra città in epoche passate – ha sottolineato Teresa Saeli, curatrice dell’allestimento e studiosa -. Considerato il grande successo, abbiamo deciso, insieme all’assessorato alla Cultura, di prolungarla fino a tutto il mese di ottobre. Quindi, grazie all’impegno del volontario Daniele De Masi, l’Archivio sarà aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,30 alle 13».