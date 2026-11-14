“Premio Gaetano Filangieri” attribuito alla memoria di Domenico Romano Carratelli

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Premiato Domenico Romano Carratelli, una personalità che ha lasciato un segno significativo e concreto nella storia culturale vibonese e calabrese.

LA cultura e la memoria calabrese e vibonese sono state le protagoniste di un’importante iniziativa culturale svoltasi a Satriano, ossia la terza edizione del Premio Gaetano Filangieri, organizzata dall’Associazione Carlo e Gaetano Filangieri.

La scrittrice Giusy Staropoli Calafati ha aperto la serata delineando la figura di Corrado Alvaro in un coinvolgente dialogo con il presidente dell’Associazione Michele Drosi, che le ha, poi, conferito il Premio Gaetano Filangieri per il suo impegno nella riscoperta e valorizzazione degli autori calabresi del Novecento.

PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATO VIBONESE DOMENICO ROMANO CARRATELLI, SCOMPARSO NEL 2020

Durante il corso dell’evento si è, inoltre, tenuto un momento di grande emozione e commozione quando Mariella Battaglia, responsabile del comitato scientifico dell’Associazione Filangieri, ha consegnato il Premio alla Memoria all’avvocato vibonese Domenico Romano Carratelli, scomparso nel 2020, uomo delle Istituzioni, sindaco, deputato, presidente del Consiglio Regionale, assessore regionale al Turismo e alla Cultura, sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici, appassionato collezionista e bibliofilo, cultore della storia e del patrimonio culturale.

Una personalità che ha lasciato un segno significativo e concreto nella storia culturale vibonese e calabrese. Collezionista anche di libri antichi, a Domenico Romano Carratelli si deve la scoperta e la promozione in terra patria e non solo del prezioso Codice Romano Carratelli, manoscritto acquerellato databile alla fine del Cinquecento. Lo stesso è composto da 99 tavole che descrivono il sistema difensivo costiero della Calabria Ultra tra splendide raffigurazioni di città fortificate, torri, castelli, attività produttive, resti archeologici oggi spariti.

Un’opera, quindi, di ancora più alto valore, in quanto presenta realtà attualmente sconosciute. Divenendo, così, un unicum come custode della memoria storica e identitaria della Calabria e tra le testimonianze più pregevoli e importanti del patrimonio documentale della regione.

IL PREMIO CONSEGNATO ALLA CONSORTE DELL’AVVOCATO CARRATELLI, TERESA SAELI

Il premio è stato consegnato alla emozionata consorte dell’avvocato Domenico Romano Carratelli, Teresa Saeli. «Ringrazio a nome di tutta la famiglia il presidente dell’Associazione Filangieri Michele Drosi e il responsabile del comitato scientifico Mariella Battaglia per il bellissimo riconoscimento alla memoria che hanno deciso di assegnare a mio marito – ha affermato – Mimmo amava tanto la sua terra e ogni sua azione, caratterizzata dal massimo impegno e dalla più sincera passione, aveva lo scopo di riuscire a procurarle vantaggi e prestigio a livello nazionale anche attraverso l’opera di scoperta e promozione del suo immenso patrimonio storico e artistico».

Due riconoscimenti molto sentiti e apprezzati, quindi, che hanno unito idealmente due figure vibonesi, capaci, con la propria sensibilità e passione artistica e letteraria, di riconoscere nella cultura uno strumento fondamentale per conservare e divulgare l’identità territoriale.