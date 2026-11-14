Rombiolo, concerto in memoria del professore Mimmo De Vita

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Un appuntamento nato per rendere omaggio al professor Domenico De Vita, scomparso lo scorso 10 ottobre 2026 a causa di una malattia.

ROMBIOLO – Ci sono assenze che non si misurano soltanto nel vuoto che lasciano, ma anche nell’affetto che continuano a suscitare. E ci sono ricordi che trovano nella musica il modo più autentico per restare vivi. Sarà dedicato a Mimmo De Vita il concerto commemorativo in programma domani, 15 novembre 2026, alle 17.30, all’Auditorium comunale di Rombiolo.

Un appuntamento nato per rendere omaggio al professor Domenico De Vita, scomparso lo scorso 10 ottobre, a soli 58 anni, dopo una malattia. La sua morte aveva profondamente colpito il territorio vibonese, in particolare le comunità di Rombiolo e San Calogero. Due realtà unite dal dolore per la perdita di un uomo che aveva costruito proprio in questi luoghi una parte importante della propria vita.

RESIDENTE A SAN CALOGERO, MIMMO DE VITA INSEGNAVA ALLA SCUOLA MEDIA DI MOLADI DI ROMBIOLO

Residente a San Calogero, De Vita lavorava a Rombiolo, dove insegnava alla scuola media di Moladi e ricopriva anche l’incarico di vicepreside, collaborando con la dirigenza dell’istituto comprensivo. La notizia della sua scomparsa aveva suscitato numerosi messaggi di cordoglio. La comunità scolastica lo aveva ricordato come un docente e collaboratore della dirigenza di straordinaria umanità. Parole di affetto erano arrivate anche da colleghi, studenti e realtà associative del territorio, che ne avevano sottolineato la disponibilità, la generosità e la passione per la musica. Anche l’Associazione musicale “G. Verdi” di Rombiolo aveva voluto ricordarlo come un collega e un amico, oltre che come un musicista stimato. Adesso sarà proprio la musica a diventare il filo conduttore di un nuovo momento collettivo di ricordo.

INIZIATIVA INTITOLATA “IN RICORDO DI MIMMO” E PROMOSSA DALL’ “ORCHESTRA INTERCOMUNALE TIRRENIUM”

L’iniziativa, intitolata “In ricordo di Mimmo”, è promossa dall’Orchestra intercomunale “Tirrenium” della provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con il Complesso bandistico “Francesco Cilea” di San Calogero, con il patrocinio dell’Istituto comprensivo statale di Rombiolo e del Comune. A dirigere il concerto sarà Maurizio Managò. Previsti gli interventi musicali di Alessandro Silvestro alla tromba e Mimmo Romano al sassofono. A sostenere e promuovere l’iniziativa è anche il presidente dell’Orchestra Tirrenium, Mimmo Fiaschè.