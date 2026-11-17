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La “Partita del Cuore” a Rombiolo accende i riflettori sulla prevenzione del tumore al seno e sostiene la ricerca di Komen Italia

ROMBIOLO – La solidarietà si trasforma in un impegno concreto per la salute, con la prevenzione al centro di un progetto che ha coinvolto l’intera comunità. L’Avis Comunale ha rilanciato il proprio impegno con “Donne in Rosa – Partita del Cuore”, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e al sostegno della ricerca attraverso Komen Italia. Una giornata che ha unito associazioni, istituzioni e cittadini, dimostrando come la partecipazione possa diventare uno strumento importante per diffondere la cultura della diagnosi precoce.

LA PRESIDENTE DELL’AVIS DI ROMBIOLO, ROBERTA MARTURANO: «SONO PROFONDAMENTE ORGOGLIOSA DI QUANTO LA NOSTRA COMUNITA’ SIA RIUSCITA A REALIZZARE»

«Sono profondamente orgogliosa di quanto la nostra comunità sia riuscita a realizzare – ha dichiarato la presidente dell’Avis Comunale Roberta Marturano -. La prevenzione può salvare vite e il nostro compito è contribuire affinché ogni donna possa sentirsi sostenuta e incoraggiata a prendersi cura di sé».

Il risultato più significativo riguarda la disponibilità di 60 screening gratuiti con ecografia al seno, un’iniziativa pensata per favorire la diagnosi precoce e avvicinare sempre più donne ai controlli. «Il sostegno a Komen e i 60 screening che realizzeremo rappresentano risultati importanti, ma soprattutto un messaggio: nessuna donna deve sentirsi sola nella battaglia contro il tumore al seno – ha rimarcato Marturano -. Vogliamo che questo progetto lasci un segno nella nostra comunità e rafforzi la consapevolezza di quanto sia fondamentale la prevenzione».

L’AVIS DI ROMBIOLO RINGRAZIA QUANTI HANNO CONTRIBUITO ALLA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha rappresentato anche un’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito alla sua riuscita. L’Avis ha espresso gratitudine a don Michele Arena, al sindaco Caterina Contartese, al dottor Raffaele Runco e al dottor Giuseppe Barbuto, per gli interventi e le riflessioni sul valore della prevenzione e della solidarietà.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Asd Rombiolo e alle “Mamme Real Limbadi”, per la partecipazione e la disponibilità, oltre che a tutto il direttivo e ai collaboratori dell’associazione, impegnati nell’organizzazione dell’iniziativa. La presidente Marturano e l’Avis comunale guardano ora ai prossimi appuntamenti, invitando sempre più persone ad avvicinarsi all’associazione e a scoprire il valore della donazione di sangue.

«Donare sangue è un gesto concreto di solidarietà: rigenera il sangue, ma soprattutto il cuore, perché ogni donazione può diventare speranza e vita per chi ne ha bisogno», è il messaggio lanciato dall’associazione. Un impegno che racchiude il senso di “Donne in Rosa – Partita del Cuore”: «La prevenzione è un atto d’amore verso se stessi e verso chi ci sta accanto. E quando una comunità sceglie di esserci, la solidarietà diventa speranza concreta».