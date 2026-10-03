A Vibo la mostra “La scuola dei nostri nonni”: un viaggio nella memoria

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“La scuola dei nostri nonni”: Scoprire la storia del territorio attraverso la mostra dei preziosi documenti conservati negli Archivi Storici di Vibo in un viaggio nella memoria educativa

Scoprire la storia del territorio attraverso dei preziosi documenti conservati negli Archivi Storici in un viaggio nella memoria educativa. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa “Domenica di Carta”, promossa dal Ministero della Cultura, che si svolgerà anche in città presso l’Archivio Storico Comunale di Palazzo Gagliardi domenica 4 ottobre, organizzata dall’Amministratore Comunale, dall’associazione dei Bibliofili Calabresi “G. Barrio” e dall’associazione Agape.

Gli esperti volontari delle associazioni, grazie ai quali l’Archivio è aperto ogni mattina dal lunedì al venerdì per consultare documenti e svolgere ricerche, hanno allestito in occasione della “Domenica di Carta 2026” una mostra di documenti intitolata “La scuola dei nostri nonni. La cultura a Monteleone”, che si potrà visitare la mattina dalle ore 11,30 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 17,30.

“DOMENICA DI CARTA 2026”: UNA MOSTRA DI DOCUMENTI INTITOLATA: “LA SCUOLA DEI NOSTRI NONNI”

«Volete scoprire la storia della vostra scuola? Quando è stata istituita, le varie sedi che ha avuto, quando e a chi è stata inizialmente intitolata e quando è stato costruito l’edificio? Vi aspettiamo presso l’Archivio Storico Comunale a Palazzo Gagliardi domenica 4 ottobre – ha affermato Teresa Saeli, rappresentante dell’Accademia dei Bibliofili Calabresi “G. Barrio” e studiosa volontaria in Archivio – La mostra non vuole avere un carattere nostalgico, ma fare scoprire particolarità interessanti della nostra storia, valorizzando il patrimonio culturale conservato nelle sale dell’Archivio Storico Comunale. Questo è, infatti, il luogo adatto dove la memoria si può mescolare alla curiosità di apprendere i fatti, i personaggi, i luoghi che hanno generato la nostra storia e, quindi, anche noi stessi».

Eloquente il titolo della manifestazione, che «richiama con forza il valore della memoria e il ruolo formativo della scuola nella crescita delle generazioni, unendo la tradizione del passato con le prospettive del futuro – ha spiegato Daniele De Masi, volontario e presente ogni mattina per l’apertura e la consultazione dell’Archivio Storico Comunale – Sarà un momento di incontro e condivisione aperto a tutti per comprendere il valore della cultura come ponte tra passato e presente e per rendere omaggio ad una generazione che ha costruito con impegno il nostro territorio».

UN PERCORSO DI DISEGNI, REGISTRI, FOTOGRAFIE E TESTIMONIANZE CHE RACCONTANO LA SCUOLA DI UNA VOLTA

«Un percorso tra registri, disegni, fotografie e testimonianze che raccontano la scuola di una volta, quella dei nostri nonni, quando l’educazione era un rito civile e comunitario e Monteleone costruiva la propria identità culturale attraverso la formazione – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Stefano Soriano – Un’occasione per riscoprire materiali preziosi, custoditi dall’Archivio Storico Comunale, che restituiscono la storia viva delle nostre classi, dei maestri, delle prime forme di istruzione pubblica».