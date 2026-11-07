A Paravati di Mileto il manifesto dei medici calabresi, uniti per difendere la vita e la pace

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Al Santuario Cuore Immacolato di Maria, a Paravati di Mileto, l’evento promosso dall’Ordine dei Medici di Vibo Valentia in partnership con la Fnomceo alla presenza del presidente nazionale Filippo Anelli e dei rappresentanti dei cinque Ordini provinciali, che hanno letto insieme il Manifesto “Medici e Pace”

PARAVATI – «Ogni atto medico è un atto di pace» è il messaggio del manifesto della solenne Giornata Cerimoniale per la Pace, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Vibo Valentia, in partnership con la Federazione nazionale, svoltasi nella suggestiva cornice del Santuario Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, a Paravati di Mileto. Un principio che diventa impegno professionale, civile e umano, soprattutto in un tempo segnato da conflitti, disuguaglianze e difficoltà nell’accesso alle cure.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari, professionisti sanitari e volontari, trasformando il santuario in un luogo di riflessione sul valore universale della professione medica e sulla responsabilità di chi, ogni giorno, è chiamato a tutelare la vita e la dignità delle persone.

RIBADITO IL RUOLO DEI MEDICI COME CUSTODI DELLA SALUTE

Dopo le tappe simboliche di Assisi e Perugia, il cerimoniale è approdato in Calabria per ribadire il ruolo dei medici come custodi della salute e dei diritti fondamentali. La manifestazione si è aperta con l’accoglienza e la benedizione del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato quello che ha visto i presidenti degli Ordini dei Medici delle cinque province calabresi salire insieme sul palco per la lettura corale del Manifesto “Medici e Pace”. Un gesto di unità istituzionale e professionale, attraverso il quale la categoria ha voluto riaffermare il proprio impegno a difesa dei diritti umani, oltre ogni barriera ideologica e geografica.

IL SENSO DEL MANIFESTO DEI MEDICI

A sottolineare il valore nazionale dell’appuntamento è stata la presenza di Filippo Anelli, presidente della FnomCeo. Nel suo intervento ha evidenziato come il Manifesto non rappresenti una semplice dichiarazione di principi, ma un impegno da tradurre quotidianamente nella pratica professionale. «La cura è l’opposizione più radicale alla violenza e alle disuguaglianze», il senso del suo messaggio.

Anelli si è soffermato in particolare sulle disparità nell’accesso alle prestazioni sanitarie, ribadendo che garantire un’assistenza gratuita e universale a ogni essere umano significa contrastare alla radice le logiche che alimentano guerre e conflitti. La tutela della salute, in questa prospettiva, diventa uno strumento concreto di pace e giustizia sociale.

MOMENTI DI CONFRONTO E RIFLESSIONE

La giornata ha offerto anche momenti di confronto e riflessione grazie agli interventi dei rappresentanti delle altre professioni sanitarie, degli Ordini professionali locali e del mondo del volontariato, tutti coinvolti in un percorso comune di solidarietà e attenzione alle esigenze del territorio.

Le conclusioni sono state affidate a padre Michele Cordiano, rettore del Santuario, che ha richiamato il legame profondo tra la vocazione medica e l’amore verso il prossimo. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del cerimoniale sono stati gli intermezzi musicali dell’Orchestra del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Con l’appuntamento di Paravati, l’Ordine dei Medici di Vibo Valentia “ha voluto riaffermare una concezione della sanità che va oltre la dimensione tecnico-scientifica, riconoscendole un ruolo centrale nella costruzione di una società fondata sui valori della dignità umana, della solidarietà e della pace”.